افتتاح أول متحف لفن الكاريكاتير فى مصر والوطن العربى بجامعة المنيا

أفتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، أول متحف لفن الكاريكاتير فى مصر والوطن العربى بالجامعة ، وذلك فى خطوة رائد وفريدة من نوعها ، بحضور أستاذ دكتور جمال يحيى صدقي عميد كلية الفنون الجميلة ، والمهندس مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، ونخبة من كبار فناني الكاريكاتير فى مصر، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ، وكذلك عدد من طلاب الجامعة الوافدين من جنسيات عربية مختلفة.

يأتي إفتتاح المتحف كنتاج لتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة المنيا ، والجمعية المصرية للكاريكاتير، بهدف توثيق وأرشفة تاريخ فن الكاريكاتير المصري ، يمتد المتحف على مساحة 500 متر مربع.

ويضم ما يقارب 274 عملاً فنياً، لأبرز رواد فن الكاريكاتير المصري ، مما يجعله منبراً ثقافياً وفنياً هاماً لتسليط الضوء على هذا الفن التعبيري المميز ، وخلال الإفتتاح صرح فرحات بأن هذا المعرض بمثابة خطوة جديدة لفن الكاريكاتير ، نحو العالمية والتوثيق الأكاديمي ليكون المتحف أول متحف عربي لفن الكاريكاتير ، يتبع لمؤسسات الدولة ويحتضنه صرح علمي كبير مثل جامعة المنيا ، ويضم المتحف مجموعة من الأعمال الفنية لفناني الكاريكاتير المصريين البارزين مثل زهدي العدوي، صاروخان، أحمد طوغان، حجازي، صلاح الليثي، مصطفى حسين، جمعة فرحات، حسن حاكم، محمد حاكم، صلاح جاهين 'دياب، وغيرهم من الأسماء اللامعة التي شكلت جزءاً من تاريخ هذا الفن العريق ، جدير بالذكر ، ان جامعة المنيا ، تضم كذلك واحد من اكبر متاحف الفنون الحديثة بالجامعات فى العالم ، والذى يضم عدد ٦ قاعات عرض بمساحة اجمالية تبلغ 3750 م2 .

ويضم عدد 925 عمل فنى للفنانين ، (الحسين فوزي - عبدالهادي الجزار- جمال السجيني - محمود سعيد - حامد ندا - سعد الخادم، فتحي البكري) ، وعلى هامش الإفتتاح قام دكتور عصام فرحات ، بإستقبال ضيوف الجامعة من كبار فنانى الكاريكاتير ، المشاركين فى الإفتتاح ، وذلك بحضور دكتور ايمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتقديم درع الجامعة كهدية تذكارية لكل منهم .