إعصار «ميلتون» يشتد لـ«الفئة القصوى» في طريقه إلى فلوريدا

اشتدّت قوة الإعصار ميلتون مجدّدا الثلاثاء إلى الفئة القصوى مع بلوغ سرعة الرياح المصاحبة له 270 كلم/ساعة، بحسب ما أعلن المركز الأمريكي للأعاصير.

وحذّر مركز الأعاصير من أنّ الإعصار المدمّر يواصل طريقه في خليج المكسيك نحو ولاية فلوريدا.

وقال المركز إنّه "من المرجّح أن تحدث تقلبات في قوة ميلتون أثناء تقدّمه عبر خليج المكسيك الشرقي، لكن من المتوقع أن يكون ميلتون إعصارا كبيرا وخطرا عندما يصل إلى الساحل الغربي الأوسط لفلوريدا مساء الأربعاء".

وكان عمدة فلوريدا أصدر تحذيرًا شديد اللهجة بضرورة إخلاء المنازل لتجنب حدوث حالات وفاة، وذلك بعد أن اشتد إعصار ميلتون ليصبح من الفئة الخامسة منذ مساء الإثنين.

تعتبر العاصفة المتوقعة حدثًا يمكن أن يحدث مرة واحدة في العمر، ومن المتوقع أن تكون شديدة الخطورة عند وصولها إلى فلوريدا بحلول اليوم الأربعاء.

أصبح إعصار ميلتون الآن خامس أقوى إعصار في المحيط الأطلسي على الإطلاق، وذلك بعد انخفاض ضغط الهواء في قلب العاصفة إلى مستوى شبه قياسي بلغ 897 ملليبار.

وأفاد المركز الوطني للأعاصير بأن إعصار ميلتون قد ضعف مؤقتًا إلى عاصفة من الفئة الرابعة، قبل أن يعاود زخمه ويعود إلى الفئة القصوى.

ومن المتوقع أن تتغير شدة العاصفة قبل أن تصل إلى اليابسة الأربعاء لتصبح إعصار من الفئة الثالثة بالقرب من منطقة خليج تامبا.