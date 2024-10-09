النجم الشعري يتلألأ بألوان قوس قزح فجر اليوم

يرصد قبل الفجر اليوم الأربعاء 09 أكتوبر 2024 وخلال الأيام المقبلة ألمع نجم فى سماء الأرض " الشعرى " يتلألأ بعدة ألوان مرئية بالعين المجردة بكل سهولة فهذا النجم يظهر سحره وجماله كل عام فى فصل الخريف بالنصف الشمالى من الكرة الأرضية.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه حاليًا هذا النجم يشرق فى ساعات مابعد منتصف الليل فوق الأفق الجنوبى الشرقى ويعثر عليه فى الآفق الجنوبى قبل ضوء الفجر ويمكن ملاحظة أن نجوم حزام الجبار الثلاثة تشير لموقع نجم الشعرى.



سيلاحظ أن هذا النجم يومض بألوان مختلفة عندما يكون منخفضًا نحو الأفق وفى الحقيقة أن كل النجوم تومض بألوان مختلفة عندما تكون منخفضة وذلك لأن الضوء هو خليط من كل ألوان قوس قزح وعندما يعبر ذلك الضوء خلال طبقة كثيفة من الغلاف الجوى حول الأرض يحدث انكسار لذلك الضوء إلى ألوانه قبل أن يصل إلى أعيننا، لكن نحن لا نلاحظ ألوان النجوم الأخرى بشكل كبير بسبب انها ليست ساطعة مثل نجم الشعرى.

نظرا لأن غلافنا الجوى يسبب تلك الألوان ونظرًا لأن نجم الشعرى هو النجم الوحيد المرئى منخفضًا فى السماء حاليًا فإن وميض ألوانه واضح جدًا.

جدير بالذكر أنه عندما يصبح نجم الشعرى مرتفعًا فى السماء - قبل ضوء الفجر - أو فى سماء المساء فى فصل الشتاء المقبل - سوف نجد أن هذا النجم يتلألأ بضوء أبيض فقط.