اجتماع للاتحاد الأوروبي الأربعاء لإقرار القرض بحجم 35 مليار يورو لأوكرانيا

يخطط الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين يوم الأربعاء لإتمام العمل على إقرار الآلية لمنح قرض بحجم 35 مليار يورو لأوكرانيا مع السداد على حساب الأصول الروسية.

وقد جاء ذلك ضمن جدول أعمال الاجتماع المقرر، الذي تم نشره يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع "استخدام الواردات الزائدة من الأصول الروسية المجمدة لسداد القروض"، بالإضافة إلى "إقرار آلية التعاون الائتماني مع أوكرانيا وتقديم المساعدات المالية الطارئة لأوكرانيا".

ويخطط الاتحاد الأوروبي تحليل النسخة النهائية من النص والاتفاق عليها خلال الاجتماع.

ويعتزم الاتحاد كذلك بحث عدد من التعديلات على نظام العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، الخاصة بالأصول الروسية المجمدة.

وفي حال الاتفاق على البنود المذكورة، سيتم طرحها على اجتماع وزاري للاتحاد الأوروبي في وقت لاحق.

وقد يتم الإعلان عن القرارات النهائية في هذا الشأن خلال قمة الاتحاد يومي 17 و18 أكتوبر الجاري.

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من حلفائها، قامت بتجميد الأصول الروسية بقيمة حوالي 300 مليار دولار على خلفية بدء روسيا لعمليتها العسكرية في أوكرانيا في عام 2022.

وقرر الاتحاد الأوروبي استخدام العوائد على الأصول الروسية المجمدة لتمويل المساعدات لأوكرانيا، فيما اعتبرت روسيا المساس بأصولها "سرقة"، وأكدت أنها ستتخذ إجراءات ردا على ذلك.