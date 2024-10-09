Red Dead Redemption تصل إلى الحاسب الشخصي بعد 14 عامًا من إصدارها

بعد أربعة عشر عامًا من ظهورها لأول مرة على PS3 وXbox 360، وبعد شائعات لا حصر لها، أصبحت Red Dead Redemption أخيرًا متاحة للحاسب الشخصي. ستصل إلى Rockstar Store وSteam وEpic Games Store في 29 أكتوبر مع إضافة توسعة Undead Nightmare المستقلة.

ساعد المطور Double Eleven Rockstar في عملية النقل، التي تحتوي على العديد من الميزات التي تتوقعها من إصدار الحاسب الشخصي من لعبة كلاسيكية. تقول Rockstar أن RDR ستعمل بمعدل يصل إلى 144 هرتز (لا توجد معدلات إطارات مفتوحة، للأسف) بدقة 4K أصلية إذا كان لديك أجهزة قادرة على ذلك. هناك دعم لـ HDR 10 جنبًا إلى جنب مع شاشات Ultrawide (21:9) وSuper Ultrawide (32:9). ستتمكن من اللعب باستخدام لوحة المفاتيح والفأرة أيضًا.

يتم دعم تقنية الترقية في شكل NVIDIA DLSS 3.7 وAMD FSR 3. كما أن هناك أيضًا ميزة NVIDIA DLSS Frame Generation، ومسافات الرسم القابلة للتعديل، وإعدادات جودة الظلال، وأشياء أخرى قد تبدو وكأنها هراء حديث بالنسبة لجون مارستون.

جلبت Rockstar لعبة RDR إلى PlayStation 4 وNintendo Switch العام الماضي، ولكن إصدار الكمبيوتر الشخصي هو الذي كان ينتظره الكثير من الأشخاص منذ فترة طويلة. لا أطيق الانتظار لمعرفة ما سيفعله المطورون بهذه اللعبة.