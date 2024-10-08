مستخدمو TikTok في الولايات المتحدة لا يتابعون حسابات سياسية

بينما يواجه TikTok احتمال الحظر في الولايات المتحدة، تسلط دراسة جديدة الضوء على نوع الحسابات التي يتابعها البالغون في الولايات المتحدة على المنصة. وفقًا للتقرير الذي نشرته Pew Research، فإن المحتوى السياسي والأخبار لا يشكلان سوى جزء صغير من الحسابات التي يتابعها البالغون في الولايات المتحدة على التطبيق.

يستند التقرير إلى تحليل 227.946 حسابًا يتابعها 664 مستخدمًا لـ TikTok شاركوا في الدراسة. ووجد Pew أن أقل من واحد في المائة من هذه الحسابات كانت "سياسيين أو ممثلين مدنيين أو منافذ إعلامية تقليدية وصحفيين"، مشيرًا إلى أن "البالغ الأمريكي النموذجي على TikTok لا يتابع أي حسابات في كل من هذه الفئات".

وبدلاً من ذلك، كان الناس أكثر ميلاً إلى متابعة الحسابات التي تنشر عن الترفيه والثقافة الشعبية والفكاهة ومقاطع الرقص الفيروسية. وكتب Pew: "إلى الحد الذي تناقش فيه الحسابات التي يتابعها الأمريكيون السياسة، فإنها تميل إلى الاختلاط بموضوعات أخرى". "حوالي 43٪ من جميع الحسابات التي تتم متابعتها والتي ناقشت السياسة أو الأحداث الجارية خلال فترة الدراسة ناقشت أيضًا الترفيه والثقافة الشعبية."

تُظهر نتائج مركز بيو أن الحسابات الإخبارية والسياسية تشكل جزءًا ضئيلًا مما يتابعه البالغون في الولايات المتحدة على تيك توك.

لا يقدم محتوى موجزات متابعة المستخدمين صورة كاملة لما يراه الأشخاص على تيك توك. ينتقل التطبيق افتراضيًا إلى موجز "من أجلك" الخوارزمي، والذي يتكون بشكل أساسي من التوصيات. وعلى الرغم من أن معظم المستخدمين قد لا يختارون متابعة حسابات سياسية صريحة، فقد وجدت الأبحاث السابقة من مركز بيو أن 45 في المائة من مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة أفادوا برؤية "بعض المحتوى على الأقل" حول السياسة أو القضايا السياسية في التطبيق.

تم فحص مسألة ما يراه المستخدمون الأمريكيون على تيك توك عن كثب على مدار العام الماضي. كثف بعض المشرعين دعواتهم لحظر التطبيق في الخريف الماضي بعد أن استخدم منتقدو تيك توك بيانات الهاشتاج للإشارة إلى أن التطبيق كان يوصي بشكل غير متناسب بمحتوى مؤيد للفلسطينيين. وقالت الشركة إن مثل هذه المشاهدات كانت نتيجة "تحليل غير سليم". وتوقفت تيك توك عن عرض عدد المشاهدات لوسوم محددة في وقت سابق من هذا العام.

وبينما لا يتطرق تقرير بيو إلى التوصيات الخوارزمية لتيك توك، يلاحظ المؤلفون أن المتابعين يمثلون إشارة مهمة للتطبيق. ويقول التقرير: "إن تفاعلات المستخدم مع المنشورات من الحسابات التي يتابعونها تلعب دورًا غير تافه في تشكيل صفحة For You الخاصة بهم". "ودراسة هذه الحسابات التي يتابعونها يمكن أن تمنحنا فهمًا أفضل للمحتوى الذي يختار المستخدمون البحث عنه بنشاط على المنصة".