رواد فضاء سبيس إكس كرو-8 يغادرون محطة الفضاء الدولية في 13 أكتوبر

تتطلع ناسا وسبيس إكس إلى فصل مركبة مهمة كرو-8 عن محطة الفضاء الدولية في 13 أكتوبر، الساعة 3:05 صباحًا بالتوقيت الشرقي. كان من المقرر في الأصل أن يبدأ رواد فضاء كرو-8 في العودة إلى الأرض في 7 أكتوبر، ولكن نظرًا لأن مركبتهم الفضائية ستهبط قبالة ساحل فلوريدا، فقد قررت ناسا وسبيس إكس تأجيل ذلك "بسبب الظروف الجوية والتأثيرات المحتملة لإعصار ميلتون". سيعقدون إحاطة أخرى حول الموقف في 11 أكتوبر ويمكن أن يؤخروا عودة المهمة أكثر من أجل سلامة جميع المشاركين.

انطلقت مهمة كرو-8 في 4 مارس من هذا العام مع أربعة أعضاء: رواد فضاء ناسا ماثيو دومينيك ومايكل بارات وجانيت إبز، بالإضافة إلى رائد الفضاء من وكالة الفضاء الروسية ألكسندر جريبنكين.

أجرى رواد الفضاء العديد من التجارب أثناء وجودهم في محطة الفضاء الدولية، مثل تسلسل الحمض النووي لأي كائن مقاوم للمضادات الحيوية يمكنهم العثور عليه في محطة الفضاء الدولية للنظر في كيفية تكيفه مع الظروف هناك. كما درسوا عضويات الدماغ البشري التي تم إنشاؤها باستخدام الخلايا الجذعية للنظر في مرض باركنسون وكيف تؤثر الرحلات الفضائية الطويلة على الدماغ البشري.

قاموا بطباعة الأنسجة البشرية، ودرسوا كيف تؤثر الجاذبية الصغرى على تصنيع الأدوية وعملوا مع روبوت Astrobee. من المرجح أن تغطي وكالة ناسا رحلتهم مرة أخرى على الهواء مباشرة.

في حين أن Crew-8 لم يغادر محطة الفضاء بعد، فإن رواد فضاء مهمة Crew-9 التابعة لشركة SpaceX كانوا على متنها منذ 29 سبتمبر. طارت تلك المهمة مع اثنين من أفراد الطاقم فقط، لأنها ستعود إلى الوطن مع رواد فضاء ناسا Butch Wilmore و Suni Williams الذين طاروا في الأصل إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة Boeing Starliner.

قالت وكالة ناسا إن Wilmore و Williams قد جربوا بالفعل بدلات SpaceX Intravehicular Activity الخاصة بهم وأكملوا جميع الأعمال المطلوبة للعودة إلى الأرض بمركبة Crew-9.