أوبر تضيف خيارًا للسيارات الكهربائية

عقدت أوبر حدث Go-Get Zero الثاني يوم الثلاثاء لتسليط الضوء على بعض جهود الاستدامة التي تبذلها الشركة. أولاً وقبل كل شيء، تقول إن هناك الآن ما يكفي من سائقي السيارات الكهربائية الذين يستخدمون الخدمة لجعل خيار السيارات الكهربائية فقط متاحًا (يتضمن Uber Green الحالي سيارات هجينة). سيتوفر خيار Uber Green الكهربائي بالكامل، والذي سيكلف نفس تكلفة UberX تقريبًا، في البداية في 40 مدينة وتخطط الشركة لتوسيع هذا بمرور الوقت.

في البداية، سيتمكن مستخدمو أوبر في الولايات المتحدة من اختيار خيار للسيارات الكهربائية فقط في مدينة نيويورك ولوس أنجلوس ونيوجيرسي وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو ودنفر وفينيكس وسان دييغو ومقاطعة أورانج وساكرامنتو ولاس فيجاس وبالم سبرينجز. سيتوفر الخيار قريبًا في كل مدينة في فرنسا حيث تعمل أوبر، بالإضافة إلى المواقع في أستراليا ونيوزيلندا.

بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن من جعل السيارات الكهربائية خيارك المفضل للركوب. إذا قمت بتمكين هذه الميزة وكانت هناك سيارة كهربائية متاحة في غضون بضع دقائق من UberX العادي، فسيتم مطابقتك مع سيارة كهربائية. إذا كان الأمر سيستغرق وقتًا أطول بكثير لالتقاط سيارة كهربائية، فسترسل لك Uber مركبة تعمل بالغاز بدلاً من ذلك.

ستتمكن من طلب سيارات كهربائية مميزة معينة على وجه التحديد أثناء الأحداث المنبثقة، حيث تتاح الفرصة للركاب في لندن لركوب سيارة Lotus Eletre. بين 14 و21 أكتوبر، يمكن للركاب في لوس أنجلوس ودالاس وميامي تحديد خيار Rivian على الشاشة الرئيسية لتجربة R1. ستكلف هذه العروض المنبثقة نفس تكلفة رحلة Uber Black SUV مع Reserve.

وفي الوقت نفسه، يتم تحديث ميزة توفير الانبعاثات. لذا، عندما تستقل دراجة أو سكوتر أو UberX Share، سترى مستوى الانبعاثات التي تجنبتها.

على صعيد Uber Eats، ستتمكن من طلب المنتجات الطازجة من أسواق المزارعين بدءًا من اليوم في مدينة نيويورك ولوس أنجلوس. هناك أيضًا مجموعة جديدة مميزة لما تصفه أوبر بـ "المنتجات التي تراعي المناخ" من العلامات التجارية مثل Credo Beauty و Allbirds و L’Occitane. وفي مكان آخر، تقول الشركة إنها تفتح سوقًا لمساعدة مطاعم Uber Eats في جميع أنحاء العالم على استخدام عبوات أكثر خضرة.

على الجانب الآخر من المعادلة، تحاول أوبر مساعدة المزيد من السائقين على التحول إلى سيارة كهربائية، بعد أن قدمت لهم مجموعة متنوعة من الحوافز للسيارات الكهربائية لسنوات. بدءًا من الولايات المتحدة في أوائل العام المقبل، يمكن للسائقين أن يطلبوا من مساعد الذكاء الاصطناعي في تطبيق أوبر نصيحة شخصية حول السيارة الكهربائية التي ستعمل بشكل أفضل بالنسبة لهم والمدينة التي يعملون فيها. تقول أوبر إن روبوت الدردشة، الذي يعمل بنظام GPT-4o، يمكنه الإجابة على أسئلة حول أشياء مثل مدى طراز معين والمكان الذي يمكن للسائق الذهاب إليه للشحن.

يتماشى ذلك مع برنامج توجيه السيارات الكهربائية. سيتمكن سائقو السيارات الكهربائية الحاصلون على تصنيفات عالية من مشاركة تجاربهم مع أولئك الذين يرغبون في التحول إلى سيارة كهربائية. يمكنهم تلقي مكافآت نقدية وحوافز للمساعدة.

تزعم أوبر أن معدل تبني السيارات الكهربائية بين سائقيها أعلى بخمس مرات على الأقل من السائقين العاديين في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا. ويبلغ متوسط ​​عدد سائقي أوبر الشهري في أمريكا الشمالية وأوروبا الذين يستخدمون السيارات الكهربائية الآن أكثر من 180 ألف سائق.