سرقة بيانات 230 ألف عميل في كومكاست

تحذر شركة كومكاست من أن المتسللين سرقوا البيانات الشخصية لأكثر من 230 ألف عميل خلال هجوم فدية على جهة تحصيل ديون تابعة لجهة خارجية، وفقًا لملف قضائي. استهدف المجرمون وكالة تحصيل ديون مقرها بنسلفانيا تسمى Financial Business and Consumer Solutions (FBCS).

وقع الهجوم في فبراير، لكن كومكاست تدعي أن FBCS قالت في البداية إن الحادث لم يتضمن أي بيانات للعملاء. غيرت FBCS موقفها بحلول يوليو، عندما أخطرت كومكاست بأن معلومات العملاء قد تعرضت للخطر، وفقًا لتقرير TechCrunch.

في المجمل، تأثر 237703 مشتركًا بالاختراق. كان المهاجمون شاملين، حيث جمعوا الأسماء والعناوين وأرقام الضمان الاجتماعي وتواريخ الميلاد وأرقام حسابات كومكاست وأرقام الهوية. تقول كومكاست إن البيانات المسروقة تخص العملاء الذين سجلوا مع الشركة "حوالي عام 2021". وتقول الشركة أيضًا إنها توقفت عن استخدام FBCS لأغراض تحصيل الديون.

"من 14 فبراير و26 فبراير 2024، تمكن طرف غير مصرح له من الوصول إلى شبكة كمبيوتر FBCS وبعض أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها،" كما جاء في الملف. "خلال هذا الوقت، قام الطرف غير المصرح له بتنزيل البيانات من أنظمة FBCS وتشفير بعض الأنظمة كجزء من هجوم برامج الفدية."

لم تتقدم أي مجموعة لتولي المسؤولية عن الحادث. أشارت FBCS فقط إلى المهاجم باعتباره "ممثلًا غير مصرح له". تضررت وكالة تحصيل الديون بشدة من هذا الهجوم، حيث كان عملاء Comcast مجرد مجموعة واحدة من الضحايا. تقول الشركة إن أكثر من أربعة ملايين شخص تأثروا وأن مجرمي الإنترنت تمكنوا من الوصول إلى المطالبات الطبية ومعلومات التأمين الصحي، بالإضافة إلى بيانات التعريف القياسية.

ولهذه الغاية، أكدت شركة شراء الديون الطبية CF Medical أن 600000 من عملائها كانوا متورطين في الاختراق. كما أكد بنك Truist أنه تأثر بالهجوم.

من الجدير بالذكر أن هذه الحادثة تؤثر في المقام الأول على المدينين، مما يجعلهم عرضة لعمليات احتيال محتملة. قال كريس هاوك، مدافع عن خصوصية المستهلك في Pixel Privacy، لـ Engadget إن "الجهات السيئة التي تضع أيديها على هذه المعلومات قد تستخدمها للتظاهر بأنها وكالات تخفيف الديون، والتي يلجأ إليها الكثيرون كوسيلة للخروج من وضعهم، مما يعني أن العديد من المدينين المتورطين قد يتعرضون للاحتيال من مبالغ كبيرة من المال، وهو أمر لا يستطيعون تحمله".

بعبارة أخرى، راقب المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية المشبوهة. هذه نصيحة جيدة لأي شخص، وليس فقط المدينين الذين لديهم بيانات مخزنة في FBCS. بعد كل شيء، تم الكشف عن أن المتسللين سرقوا أكثر من 2.7 مليار سجل من المستهلكين الأمريكيين في وقت سابق من هذا العام، والذي من المحتمل أن يشمل بيانات عن كل من يعيش في البلاد.