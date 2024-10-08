ميتا تعمل على إصلاح مشكلة جذب التفاعل في Threads

إذا كنت نشطًا على تطبيق Threads التابع لـ Meta، فمن المحتمل أنك واجهت قدرًا من جذب التفاعل في موجز "من أجلك". الآن، أقر رئيس Instagram آدم موسيري بالمشكلة، قائلاً إن الشركة "تعمل على السيطرة عليها" بعد ارتفاع حاد في مثل هذه المنشورات.

وقال موسيري في منشور على Threads: "لقد شهدنا زيادة في الإغراء بالمشاركة على Threads ونحن نعمل على السيطرة عليها". ولم يذكر الخطوات التي تتخذها الشركة لكنه قال إنه سيكون هناك "المزيد في المستقبل" بشأن هذه القضية.

تعد تعليقات موسيري هي المرة الأولى التي يعترف فيها المسؤول التنفيذي في Meta بالمشكلة التي أصبحت موضوعًا بارزًا بشكل متزايد للمناقشة على Threads. نظرًا لأن التطبيق يعتمد افتراضيًا على موجز "من أجلك" الخوارزمي، فإن المنشورات التي تشبه الإغراء بالمشاركة والتي تجذب الكثير من الردود غالبًا ما تنتشر على التطبيق حتى لو كان هذا النوع من المحتوى يقول العديد من المستخدمين إنهم لا يريدون رؤيته.

لكن معالجة المشكلة قد تكون صعبة لأن ما يشير إليه الناس غالبًا باسم "إغراء المشاركة" يأخذ أشكالًا عديدة في التطبيق. هناك منشورات غير مرغوب فيها تمامًا ترفع محتوى النسخ واللصق الذي يتم مشاركته على نطاق واسع على Facebook (إليك مثالاً صارخًا بشكل خاص مؤخرًا). هناك حسابات تنشر أسئلة مفتوحة على غرار AskReddit. ثم هناك منشورات إثارة الغضب، كما وثقت مؤخرًا كاتي نوتوبولوس من Business Insider.

تبدو هذه المنشورات، التي غالبًا ما تتطرق إلى مواضيع مثيرة للجدال، وكأنها تهدف فقط إلى إثارة ردود غاضبة من المستخدمين الآخرين الذين لديهم رأي مثير للجدل من شخص لا يعرفونه تم إدخاله في الجدول الزمني الخاص بهم. على سبيل المثال، رأيت عشرات المنشورات مع مئات الردود حول ما إذا كان ينبغي السماح للأطفال الصغار بركوب الطائرات. في تجربتها، حصلت نوتوبولوس على أكثر من مليون مشاهدة و 5000 رد على منشور - مستوحى بشكل كبير من تغريدة فيروسية عمرها عامين ومنشور على Reddit - حول عدم إطعام الأطفال الذين يأتون للعب.

ورغم أن موسيري وميتا لم يوضحا سبب سهولة التلاعب بخوارزمية Threads لانتشار هذا النوع من المحتوى على نطاق واسع، إلا أن الأمر يبدو مرتبطا بكيفية إعطاء التطبيق الأولوية للردود في تحديد المحتوى الذي سيتم عرضه للمستخدمين. وقال موسيري: "ليست كل التعليقات أو الردود جيدة".