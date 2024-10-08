وزير الشباب: نعمل باستمرار لدعم أبطالنا وتوفير المناخ الرياضي المناسب

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة خلال تكريم أبطال مصر من الحاصلين على ميداليات في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات ولاعبي نادي المصرية للاتصالات، عن فخره بالإنجازات التي حققها أبطال مصر في الدورة.

قال صبحي: "نشعر بالفخر لما حققه أبطالنا البارالمبيون من إنجازات مشرفة تعكس روح العزيمة والإصرار وهذه الإنجازات ليست مجرد ميداليات بل هي قصة نجاح وملحمة وطنية تؤكد قدرة شبابنا على تحقيق الأفضل في كافة الظروف ونحن نعمل بشكل مستمر لدعم أبطالنا وتوفير المناخ الرياضي المناسب لهم ليتمكنوا من مواصلة مسيرتهم وتحقيق المزيد من النجاحات على المستويات العالمية".



تابع وزير الشباب والرياضة أن تكريم أبطالنا اليوم يأتي في إطار استراتيجية الوزارة التي تركز على دعم الرياضات البارالمبية وذوي القدرات الخاصة، فهم يمثلون نموذجًا يُحتذى به للشباب المصري في التحدي والإصرار على تحقيق الأهداف وإن ما حققه هؤلاء الأبطال في باريس يُعد إنجازًا كبيرًا ليس فقط للرياضة المصرية بل أيضًا للمجتمع المصري ككل وسنواصل تقديم كل الدعم الممكن لهم لضمان استمرارهم في تحقيق النجاحات وتقديم الأداء المشرف في مختلف المحافل الدولية".



أكد وزير الشباب والرياضة أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، مشيدًا بالدور الذي تلعبه الشركة المصرية للاتصالات في دعم الرياضيين، سواء من خلال توفير فرص العمل لهم أو تقديم الدعم الفني واللوجستي لنادي المصرية للاتصالات، وهو ما ساهم في تعزيز حضور مصر في الألعاب البارالمبية وتحقيق هذه النتائج المشرفة.