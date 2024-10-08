وزير الاتصالات: تطويع التكنولوجيا لخدمة ذوى القدرات الخاصة

أشاد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما حققه أبطال مصر فى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وإصرارهم على تحقيق العديد من الميداليات ورفع اسم مصر عاليا فى باريس، معربا عن فخره بالانجاز الرياضى الذى حققه أبطال المصرية للاتصالات.

جاء ذلك خلال تكريم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أبطال مصر من الحاصلين على ميداليات في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات ولاعبي نادي المصرية للاتصالات.



أكد طلعت التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدعم أبطال ومواهب مصر فى مختلف الألعاب البارالمبية بالتعاون مع اللجنة البارالمبية، مشيرا إلى دور الاكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للاشخاص ذو الإعاقة والتى تعد مركز بحث وتطوير وحاضنة تكنولوجية للشركات التى تعمل فى مجالات التكنولوجيات المساعدة عن طريق تطويع كافة عناصر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من برمجيات وأجهزة ومعدات لخدمة ومساندة ذوى القدرات الخاصة، مضيفا أن الاكاديمية توفر معامل متطورة على أعلى مستوى للشركات العاملة في مجال التكنولوجيات المساعدة لتطوير برمجياتها لتصبح اكثر قدرة على ملائمة مستخدميها وبالتالي توفير الدعم الذي يتطلعون إليه.



وأشار طلعت إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تدعم كافة المبادرات والأفكار الخلاقة والهادفة فى مجال تطوير التكنولوجيات المساعدة لدعم الاشخاص متحدى الإعاقة من أجل بناء مستقبل رقمى أفضل لابنائنا من متحدى الإعاقة وأبطال مصر فى الألعاب البارالمبية.