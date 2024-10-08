إصابة طفل صغير بعد اصطدامه بقطار أثناء عبور شريط سكة حديد بأسوان

اصطدم قطار بطفل صغير أثناء العبور، مما أدى إلى أصابته، بشريط السكة الحديد بمنطقة كيما فى مدينة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بطفل أثناء عبور شريط السكة الحديد عند منطقة كيما، ما أدى إلى إصابته.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتبين أن الطفل يدعى أدم جمال منصور، عمره 10 سنوات، وأدى حادث القطار إلى بتر قدمه اليسرى.

وتم الدفع بسيارة الأسعاف لنقل الطفل إلي مستشفي أسوان التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.