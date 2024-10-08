مؤسس Taskedin يكشف أهم عوامل نجاح الشركات الناشئة

شارك الدكتور إسلام نصر الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة ميجا تراست، كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية بعنوان "The CEO Pains" ضمن فعاليات قمة تكني لريادة الأعمال 2024، والتي عُقدت في الإسكندرية خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر.

خلال الجلسة، التى حضرها أكثر من 100 رئيس تنفيذي لشركات في مختلف المجالات، بالإضافة إلى المئات من شباب رواد الأعمال، ركز الدكتور إسلام نصر الله في حديثه على أهمية خلق بيئة عمل إيجابية داخل الشركة، بدءًا من اختيار الموظفين ووصولًا إلى نظام العمل اليومي والتفاعل بين الرئيس التنفيذي والمديرين والموظفين وأكد أن هذه البيئة تنعكس بشكل مباشر على أداء الشركة وإنتاجيتها.

أكد الدكتور إسلام نصر الله أن الرئيس التنفيذي يجب أن يكون مستمعًا جيدًا ويضع الأعذار للموظفين بدلاً من لومهم بشكل مستمر، موضحًا أن تحسين جودة الاتصال بين المدير وموظفيه يسهم بشكل كبير في بناء بيئة عمل إيجابية.

وأشار نصر الله، إلى أن ضغوط العمل موجودة في كل مؤسسة، ولكن وضوح الأهداف والرؤية، بالإضافة إلى الاتصال الفعّال وفق معايير محددة، يقلل من هذه الضغوط، لافتاً إلى أن الضغوط يمكن أن تكون صحية إذا تم توجيهها بالشكل الصحيح بحيث يخرج الطرفان (الموظف وصاحب العمل) رابحين في نهاية المطاف.

وأوضح الدكتور إسلام نصر الله، أن تطبيق Taskedin الذي طورته مجموعة ميجا تراست قد ساهم بشكل كبير في تحسين التواصل وتوضيح المهام بين أفراد الشركة، حيث يتميز التطبيق بحلول تكنولوجية متعددة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يسهل أداء المهام ويوفر توثيقًا وتنظيمًا عالي الجودة.

وأكد أن التطبيق أسهم في تقليل هدر الوقت وتقليص معدل دوران الموظفين (turnover) من 15% إلى 2%، وهي نسبة مذهلة مقارنة بالمعايير العالمية.

وأضاف: "لقد أتاح لنا هذا التطبيق أيضًا منح الموظفين يوم إجازة إضافي في الأسبوع، وهو ما يتماشى مع سياسات العمل المتقدمة في كثير من الدول، كما استغنينا عن نظام البصمة والحضور والانصراف، واعتمدنا على نموذج العمل بالإنتاج من خلال تنفيذ المهام المحددة لكل موظف، مما يعزز مفهوم الإدارة بالأهداف وليس بساعات العمل."

الإدارة بالأهداف: أسلوب الإدارة الأمثل

وفي حديثه عن أهمية الإدارة بالأهداف، شدد الدكتور إسلام نصر الله على أن هذا الأسلوب هو أحد أهم المبادئ التي يجب أن يعتمد عليها الرئيس التنفيذي، بدلاً من التركيز على ساعات العمل.

وحذر نصر الله، الشباب من فكرة "أشتغل على أد فلوسهم"، مؤكدًا أن الجهد والعمل هما السبيل للتعلم واكتساب الخبرة، وهو ما يفتح أبوابًا جديدة للفرص الوظيفية والإبداع.