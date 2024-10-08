وزير الاتصالات: نفخر بأبطال مصر ونلتزم برعايتهم عبر التكنولوجيات المساعدة

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن فخره بأبطال مصر الذين رفعوا علم الوطن عاليًا وسجلوا إنجازات مميزة في البطولات البارالمبية.

وأوضح طلعت أن الفرنسيين قدموا تهنئة خاصة لهؤلاء الأبطال، مما يعزز مكانة مصر الرياضية على الساحة الدولية.

وأضاف طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ملتزمة بدعم ورعاية المواهب الشابة من خلال الأكاديمية المتخصصة في تطوير المهارات التكنولوجية، التي توفر البرمجيات والأدوات والأجهزة المساعدة لدعم الأبطال البارالمبيين.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل مع مختلف الشركات والمؤسسات لتطوير برامج وأجهزة تساعد هؤلاء الأبطال على تحقيق المزيد من الإنجازات.

واختتم الوزير بتأكيد فخر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتقديم الدعم المستمر لهؤلاء الأبطال وتكريمهم على إنجازاتهم التي تعد مصدر اعتزاز للوطن.