احتفالية استثنائية بـ 100 عام من الأغنية الكويتية

في ليلة موسيقية من طراز خاص تستقبل الكويت أمسية لمحبي الأغنية الكويتية وتراثها احتفالا بمرور 100 عامًا على انطلاقها.

موعد احتفالية 100 عام على الأغنية الكويتية

يرافقنا في تلك الرحلة الموسيقية غنائية تستكشف تراثَنا الغنائي ونجومَه مع الكورال والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو د. خالد نوري.

تميّزت الأغنية الكويتية بثراء ألحانِها وإيقاعاتها وكلماتها، منذ القرن التاسع عشر حتى يومِنا هذا. ويعود سر نجاحها، على مر العقود، إلى أنها متطورةٌ ومتغيرة من جيل إلى آخر، ولم تقف عند أسلوب ولحن واحد، بل تنوعت واستمرت في مواكبة كل جديد وعصري، مع المحافظة على أصالتها المحلية وخصوصيتِها.

في هذا الحفل، الذي تستضيفه قاعة الشيخ جابر العلي الموسيقية في 28 أكتوبر المقبل، نُسافر معاً في رحلة استكشافية مُشوِّقة إلى مئة عام من الأغنية الكويتية، يصحبُنا فيها المايسترو د. خالد نوري وفرقته الموسيقية إلى أحب الأغاني التي تركت بصماتِها في وجدان الجمهور الكويتي والخليجي، منذ البدايات حتى اليوم.