هومزمارت تسجل 4 أضعاف مبيعات العام الماضي

احتفلت منصة هومزمارت، بمرور خمسة أعوام على إطلاقها، حيث استطاعت خلال هذه الفترة أن تتصدر منصات التجارة الإلكترونية في مجال الأثاث. يعود هذا النجاح إلى تنوع منتجاتها وتقديم أعلى جودة بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى توفير طرق سداد سهلة وخطط تمويل ميسرة بالتعاون مع شركائها من البنوك وشركات التمويل .

قدمت هومزمارت عروضاً حصرية وتخفيضات هائلة لعملائها، تشمل مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الأثاث والمفروشات ومستلزمات الديكور وكل ما يلزم المنزل العصرى، وقد حققت الشركة خلال فترة الحملة 4 أضعاف مبيعات العام الماضي.

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة هومزمارت، محمود إبراهيم، عن سعادته بالنجاح الذي حققته الشركة خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح أن سوق الأثاث يعد قطاعًا حيويًا في الاقتصاد المصري، وقد ساهمت منصة هومزمارت في عرض أكثر من 400 ألف منتج متنوع من خلال حوالي 5,000 صانع وعارض مصري. ولفت إلى أن المنصة تضاعف مبيعاتها سنويًا، وتعتبر حاليًا أكبر مورد للأثاث في مصر، حيث أوضح: "90% من حجم أعمال 3000 عارض يأتي من منصة هومزمارت."

وحرصًا منها على تسهيل تجربة التسوق، عملت هومزمارت على توفير طرق دفع متنوعة تشمل خيارات التقسيط، من خلال شراكتها مع شركات التمويل الاستهلاكي الرائدة والبنوك في مصر، مما يتيح للعملاء الحصول على احتياجاتهم بسهولة ويسر.

واستطاعت منصة هومزمارت على مدار سنوات عملها تحقيق المعادلة الصعبة من خلال تحقيق الربحية والنمو معًا، حيث تقدم منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية تلبي احتياجات العملاء. بالإضافة إلى ذلك، تواصل هومزمارت التوسع في المملكة العربية السعودية، مما يمثل خطوة استراتيجية هامة في رحلتها نحو تعزيز وجودها في السوق الإقليمية.

تقدم هومزمارت مجموعة متنوعة وشاملة من الأثاث والإكسسوارات المنزلية، بالإضافة إلى تشكيلة من المنتجات الإلكترونية والتكنولوجية التي تحسن تجربة الحياة في المنزل، مثل أجهزة الترفيه والأجهزة الذكية.

كما تعتبر هومزمارت مجتمعًا متكاملاً يقدم الدعم والاستشارات والإرشاد لأصحاب المنازل في تصميم وتجهيز منازلهم، مما يتيح لهم الاستفادة من خدمات التصميم الداخلي.

تأسست هومزمارت بهدف تقديم حلول مبتكرة وعصرية في مجال الأثاث والديكور المنزلي، مع التركيز على تسهيل تجربة التسوق للعملاء وجعلها أكثر راحة ومتعة.

وتتبنى الشركة رؤية استراتيجية ترتكز على دمج التكنولوجيا الحديثة مع الخدمات الشخصية، مما يلبي احتياجات العملاء في مجال التصميم والديكور المنزلي.