الحوكمة والتحول الرقمي والجرائم الإليكترونية ندوات بمراكز شباب المنيا

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، تنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، وذلك تحت رعاية اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا ، ووفقاً لتوجيهاته بالإهتمام بمراكز الشباب ، بوصفها مراكز مجتمعية لتنمية مهارات واكتشاف مواهب فئة الشباب والنشء ، من أبناء المحافظة واستثمار طاقاتهم.

من جانبه، استعرض مندى عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، جهود المديرية على مدار شهر سبتمبر الماضي ، حيث تنوعت الأنشطة والفعاليات التي نظمتها إدارة البرلمان والتعليم المدنى ، بين برامج وأنشطة تدريبية ، منها ، ( الحوكمة والتحول الرقمي والجرائم الإلكترونية – التسويق الإلكترونى - دعم ذوى القدرات والهمم-التوعية الخاصة بمكافحة الإدمان وعلاج التعاطي - تثقف سياسى ).

بالإضافة لعقد ندوات تثقيفية حول (تنمية الوعى السياسى - تنمية الوعي البيئي والمناخي - تنمية الوعى الإلكترونى النظام البيئي والمخاطر الطبيعية تحت شعار التحضير للأخضر) ، وأوضح عكاشة ، ان إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية ، نفذت عدداً من الأنشطة والمهرجانات الرياضية ، لتشجيع ممارسة الرياضة منها مهرجان رياضي فى خماسيات كرة القدم ، وتنس الطاولة ، بمراكز شباب (العدوة - سمالوط - المنيا - ملوى) ، وعددا من المعسكرات الرياضية ، وهى ( معسكر كشفى- معسكر جوالة - معسكر خدمة عامة)، إلى جانب تنفيذ برنامج تدريبي عن ثقافة العمل الحر ودعم المشروعات متناهية الصغر .

وأضاف أن إدارة تنمية النشء، نفذت العديد من الأنشطة والبرامج بمراكز الشباب ، شملت ، (البرنامج القومي "موهبتى نكبرها.. ننميها"- مسابقة "كنوز مصرية" - المعسكر القومي لنشء حياة كريمة ، و المشاركة في الإحتفال باليوم العالمى للسياحة )، مشيراً ، إلى انطلاق مبادرة (100 يوم) ، كما نظمت إدارة تمكين الشباب عددا من البرامج والأنشطة ، لتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال ، برامج وأنشطة متناهية الصغر ، وعددا من الورش .

منها ، ورشة ريادة أعمال - تكنولوجي - تنمية مهارات- الشمول المالي ، إلى جانب استكمال إدارة الرياضة للمشروع القومي للموهبة ، والبطل الأوليمبي في ألعاب ، (الملاكمة - تنس الطاولة- المصارعة)، وذلك فى إطار توسيع قاعدة ممارسة الرياضة على مستوى مراكز المحافظة ، إلى جانب تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والتثقيفية بمراكز شباب ( ملوي وبنى مزار وديرمواس) وقرية بنى عمار بمركز مطاى، والمنيا الجديدة - قرية ماقوسة- نادى السكة الحديد - قرية تلة ) بمركز المنيا .