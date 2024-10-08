عمر السعيد وأحمد مجدي أبطال مسلسل ريهام حجاج في رمضان 2025

تعاقد النجوم عمر السعيد واحمد مجدى علي بطولة مسلسل " كنترول " للوقوف أمام بطله العمل النجمة ريهام حجاج ومن المقرر عرض المسلسل في شهر رمضان المبارك لعام 2025.



ومن المتوقع أن يشكل المسلسل حالة من الجدل والترقب، خاصةً بعد النجاحات التي حققها كل منهما في أعمالهم السابقة



تفاصيل مسلسل " كنترول" :

تدور أحداث المسلسل حول قصة مشوقة مليئة بالأحداث الدرامية المفاجاة في سلسلة من الأحداث المشوقة.



ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل خلال شهر نوفمبر القادم في عدد من الديكورات المتنوعة .



يذكر أن مسلسل كنترول مكون من ١٥ حلقة تأليف أيمن سلامة و إخراج أحمد صالح وجاري أختيار باقي فريق العمل .

كانت ريهام حجاج قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل صدفة، بمشاركة خالد الصاوى، ميار الغيطى، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، فراس سعيد، سليم الترك وعدد آخر من الفنانين.

ريهام حجاج وأيمن سلامة تعاون رابع مرة

ويعتبر مسلسل "صدفة" الرمضاني، التعاون الرابع الذي يجمع بين النجمة ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، وذلك بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، وتعاونا على سبيل المثال في عام 2023 من خلال مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن الذي عرض عام 2022، ومسلسل لما كنا صغيرين.