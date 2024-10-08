فيديكس تقدم خدمات ما بعد البيع لسوق السيارات في الإمارات

نظّمت فيديكس إكسبريس كوربوريشن، فعالية مؤخراً لغرض التواصل مع عدد من الشركات التي تعمل في مجال خدمات ما بعد البيع لقطاع السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد الحدث طرح العديد من الأفكار والرؤى المتعلقة بالابتكارات اللوجستية المتخصصة لأكثر من 50 شركة محلية.

وتم التركيز خلال اللقاء على تعريف المشاركين بمجموعة واسعة من حلول الخدمات اللوجستية التي توفرها فيديكس لسوق السيارات، بما في ذلك أوقات الترانزيت التنافسية، وكفاءة التخليص ، وتسهيلات الائتمان الجمركية.

وطرح خبراء من فيديكس الرؤى حول سبل تحسين تجربة العملاء داخل سلسلة توريد السيارات، فضلاً عن تسليط الضوء على آليات التنسيق والتعاون بين إدارات المشتريات والتسويق ونمو الأعمال.

ويعتبر وجود استراتيجية لوجستية قوية مسألة بالغة الأهمية تماشياً مع الهدف الذي وضعته دولة الإمارات العربية المتحدة، والمتمثّل في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 36 مليار دولار أمريكي إلى 82 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2031.

ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي هذا التطور إلى دعم نمو سوق قطع غيار السيارات الخفيفة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى حد كبير، حيث تُرجّح التوقّعات أن يتجاوز حجم الإيرادات 12 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2027.