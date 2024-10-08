وزارة العمل تنظم ندوة "الحقوق والواجبات بالقانون" مع القطاع الخاص بالقليوبية

نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية، ندوة توعوية بمصنع "نستلة" بحضور 25 من العاملين بالمصنع، بعنوان "الحقوق والواجبات فى قانون العمل والمعايير الدولية"، تناولت حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال وفقاً لما ورد فى أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 والمعايير الدولية المنظمة لذلك.

وتأتي هذه الندوة في إطار تكثيف جهود المديرية وأجهزتها لنشر التوعية من خلال عقد الندوات وورش العمل لتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة داخل أماكن العمل ، حرصاً على دفع عجلة الإنتاج مع حفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.

وقال إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، إن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضافت مدير المديرية، أنه حضر اللقاء ماجد الحلفاوى مدير الموارد البشرية والشئون التعليمية للمصنع ، ومحمد ماضي نائب رئيس الموارد البشرية ، ود.محمد عرفة مدير إدارة الخدمات العمالية ، ومصطفى محمود مدير مكتب تفتيش بنها ، وعبد الخالق السيد باحث بإدارة الخدمات العمالية ، وتحت الإشراف التنفيذي لمدير مديرية العمل ، وفوزي صابر وكيل المديرية.