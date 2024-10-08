لعبة سباق Grid Legends تتجه إلى iOS وAndroid في ديسمبر

ستصل لعبة سباق Grid Legends من EA/Codemasters إلى الأجهزة المحمولة في ديسمبر، بعد إصدارها لأول مرة لوحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر الشخصية في عام 2022.

إنها في الواقع نسخة من الإصدار الفاخر من اللعبة، والذي تم إصداره في الأصل في عام 2023.

يتضمن هذا الإصدار جميع المحتويات القابلة للتنزيل المتاحة وبعض الميزات الأخرى.

ستصل إلى iOS وAndroid وتقدم "دعمًا كاملاً لجميع لوحات الألعاب الشائعة"، مع عناصر تحكم باللمس والإمالة لأولئك الذين ليس لديهم لوحة ألعاب من جهة خارجية.

يوجد مقطع دعائي، مع لقطات تم التقاطها على الأجهزة المحمولة، ويبدو جيدًا جدًا. المرئيات، أجرؤ على القول، تستحق وحدة التحكم.

وتحقيقًا لهذه الغاية، ستعمل اللعبة فقط على iPhone 12 Pro وiPhone 13 Pro وكل طراز تم إصداره منذ iPhone 14. ستعمل على أي جهاز iPad مزود بشريحة M1 أو أفضل. أما بالنسبة لنظام أندرويد، فلن تعمل اللعبة إلا على الأجهزة التي تحتوي على شرائح Snapdragon 8 Gen 2 وSnapdragon 8 Gen 3.

الطلبات المسبقة متاحة الآن على كل من متجر تطبيقات Apple ومتجر Google Play. تكلفتها 15 دولارًا. لا يوجد تاريخ إصدار فعلي حتى الآن. إنه مجرد وقت ما في ديسمبر.

بالنسبة للمبتدئين، فإن Grid Legends هي لعبة سباقات تحظى بتقدير كبير وتستمد من كل من ألعاب المحاكاة المتشددة وألعاب السباقات. هناك وضع مهني طويل، والكثير من تحديات تعدد اللاعبين وقائمة واسعة من الدورات. في المجمل، هناك أكثر من 100 مركبة للاختيار من بينها.