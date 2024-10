كيفية استخدام ميزة Tap to Cash الجديدة من آبل كاش في iOS 18

10/8/2024 11:04:01 AM

يمكن لمستخدمي iPhone وApple Watch الذين يفضلون الدفع باستخدام Apple Cash بدلاً من التطبيقات الأخرى مثل Venmo الآن إرسال أو استلام الأموال شخصيًا باستخدام Tap to Cash.

جميع المعاملات التي تستخدم هذه الطريقة خاصة، مما يعني أن رقم هاتفك وبريدك الإلكتروني لا تتم مشاركتهما مع الطرف الآخر. دعنا نرى كيف يمكنك استخدام Tap to Cash.

المتطلبات

لاستخدام Tap to Cash، يجب أن يكون لديك أنت والشخص الآخر جهاز iPhone تم تحديثه إلى iOS 18 أو Apple Watch يعمل بنظام watchOS 11. بطبيعة الحال، يجب أن يكون لديك حساب Apple Cash تم التحقق منه بالفعل. يعد استخدام البيانات الخلوية أمرًا جيدًا إذا لم تكن متصلاً بشبكة Wi-Fi.

من المهم أن تتذكر أنه لا يمكنك إرسال أو استلام أكثر من 2000 دولار أمريكي لكل فترة سبعة أيام. الحد الأدنى للمبلغ الذي يمكنك إرساله هو 1 دولار أمريكي، والحد الأقصى هو 2000 دولار أمريكي. هذه الحدود فريدة من نوعها لـ Tap to Cash، وإذا كنت بحاجة إلى دفع المزيد، فيجب عليك التبديل إلى الرسائل.

لا يتوفر Apple Cash حاليًا إلا في الولايات المتحدة. بالنسبة لأولئك الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة، سيتعين عليك الاعتماد على طرق دفع أخرى. Venmo متاح أيضًا في الولايات المتحدة فقط.

انقر للدفع النقدي على iPhone

على جهاز iPhone الخاص بك، افتح تطبيق Wallet وابحث عن بطاقة Apple Cash الخاصة بك. لاحظ أنك لن تتمكن من القيام بذلك عن طريق النقر المزدوج على الزر الجانبي لجهاز iPhone الخاص بك للدخول إلى Apple Pay — ستحتاج إلى إلغاء قفل هاتفك وفتح تطبيق Wallet مباشرة. حدد "إرسال أو طلب" ثم انقر فوق "انقر للدفع النقدي". يمكنك بعد ذلك إدخال المبلغ المطلوب لدفعه للمستلم، وهناك خيار لإضافة ملاحظة تحدد سبب الدفع أو سياقه. انقر فوق "التالي" للمتابعة.

سيتعين عليك الآن النقر المزدوج على الزر الجانبي لتأكيد الدفع، والتأكد من أنك تدفع للمستلم. بعد القيام بذلك، أمسك جهاز iPhone الخاص بك بحيث يكون الجزء العلوي قريبًا من جهاز iPhone الخاص بالمستلم أو Apple Watch. تأكد من إتمام المعاملة، ويمكنك إجراء معاملة أخرى.

للتحقق من المعاملة، افتح تطبيق Wallet وانقر على بطاقة Apple Cash الخاصة بك. يجب أن تكون المعاملة ضمن "أحدث المعاملات" وأن يكون بجانبها أيقونة Tap to Cash.

Tap to Cash على Apple Watch

تشبه العملية استخدام Tap to Cash على iPhone. يجب عليك أولاً فتح Wallet، والنقر على بطاقة Apple Cash الخاصة بك ثم اختيار "Tap to Cash". أدخل المبلغ الذي تريد إرساله وتابع بالنقر على "التالي".

انقر نقرًا مزدوجًا على الزر الجانبي لبدء المعاملة. أمسك Apple Watch بجوار Apple Watch أو iPhone الخاص بالمستلم قبل التأكد من تحويل الأموال. يمكنك أيضًا إلقاء نظرة على أحدث المعاملات من خلال فتح Wallet والنقر على بطاقتك والنقر على معاملة لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على "عبر Tap to Cash" في المعلومات.