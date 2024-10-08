علامة جديدة على وجود أزمة في قطاع الصناعة بألمانيا

تراجع حجم طلبيات المصانع الألمانية في أغسطس الماضي بنسبة 5.8% مقارنة بالشهر الذي قبله، بحسب بيانات صدرت اليوم عن مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني.

ويعد التراجع المسجل في شهر أغسطس الماضي أكبر انخفاض للمؤشر منذ يناير من هذا العام، وجاءت النتيجة مخالفة لتوقعات الخبراء الذين كان يتوقعون انخفاضا دون نسبة 2%.

ووفقا للبيانات فقد انخفضت الطلبيات الجديدة للمصانع المعدلة موسميا في أغسطس الماضي بنسبة 3.9% على أساس سنوي وبنسبة 5.8% على أساس شهري.

ويأتي ذلك مقارنة بنمو نسبته 3.9% على أساس شهري وبنسبة 4.6% على أساس سنوي في شهر يوليو الماضي.

وبدأ القطاع الصناعي الألماني بشكل خاص والأوروبي بشكل عام يفقد مزاياه التنافسية في ظل التخلي عن مصادر الطاقة الروسية الرخيصة نسبيا.

والأسبوع الماضي، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعمل على زيادة القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي أمام الولايات المتحدة والصين وإلا فإن الاقتصاد الأوروبي سيواجه خطر "الموت" (الزوال).

وقبل ذلك، أفاد رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي بأن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى 800 مليار يورو (890 مليار دولار) من الاستثمارات السنوية، وهو ما يعادل حوالي 4.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد من أجل مواكبة الولايات المتحدة والصين.