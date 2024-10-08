بيان مهم بشأن الطقس اليوم الثلاثاء .. أجواء حارة نهارا

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الثلاثاء حيث نشهد ارتفاعات طفيفة فى درجات الحرارة لنشعر بأجواء حارة نهارا على كافة الأنحاء .

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن الطقس يشهد ارتفاع جديد فى درجات الحرارة بمعدلات طفيفة تصل إلى 2~3 درجات حتى مطلع الأسبوع المٌقبل لتقترب من منتصف الثلاثينات على المناطق الشمالية، ولا تزال عند اواخر الثلاثينات على المناطق الجنوبية مثل مناطق وسط وجنوب الصعيد.

أما حالة الطقس ليلًا، نشعر فيها بنسمات من البرودة الخفيفة مع الأوقات المتأخرة وساعات الصباح الباكر.

وأرجع خبراء الأرصاد الجوية، أسباب حالة الطقس الحار إلى التأثر بتيارات حارة، تعمل على رفع درجات الحرارة.

وتشهد حالة الطقس أجواء حارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، معتدلة ليلا في أول الليل، مائلة للبرودة في أخره، وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (3:2) درجة.

وحذرت خرائط الطقس، من تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقربية من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية، ووسط سيناء، كما تنشط رياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، وشمال الصعيد، وفي محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

بيان درجات الحرارة اليوم :

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

العاصمة الإدارية 33 22

6 أكتوبر 32 22

بنها 32 23

دمنهور 31 22

وادي النطرون 33 21

كفر الشيخ 31 22

المنصورة 32 22

الزقازيق 33 23

شبين الكوم 32 22

طنطا 32 22

دمياط 29 23

بورسعيد 30 23

الإسماعيلية 34 21

السويس 33 21

العريش 29 20

رفح 28 19

رأس سدر 32 23

نخل 32 14

كاترين 27 13

الطور 32 25

طابا 30 24

شرم الشيخ 33 25

الإسكندرية 30 22

العلمين 29 21

مطروح 30 20

السلوم 29 20

سيوة 35 22

رأس غارب 33 23

الغردقة 34 24

سفاجا 34 24

مرسى علم 33 25

شلاتين 33 25

حلايب 31 25

أبو رماد 34 23

رأس حدربة 31 25

الفيوم 34 21

بني سويف 34 20

المنيا 35 18

أسيوط 35 19

سوهاج 36 20

قنا 38 21

الأقصر 37 22

أسوان 38 22

الوادي الجديد 37 20

أبوسمبل 38 22