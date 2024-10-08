غلق كوبرى بديل خزان أسوان..لهذا السبب

نوهت محافظة أسوان، لأصحاب وقائدى المركبات المستخدمين لمحور وكوبرى بديل الخزان، بأنه سيتم غلق المحور والكوبرى فى الإتجاهين من أمس الاثنين، لتنفيذ أعمال التخطيط والدهانات والعلامات المرورية تمهيدا لأفتتاحه.

وقالت المحافظة، في بيان أصدرتها، :"بناءا على ذلك نوجه عناية المواطنين بإستخدام كوبرى الخزان القديم فى التحرك بين الشرق والغرب لحين الإنتهاء من الأعمال قبل أفتتاحه بشكل رسمى" .

وفي سياق اخر كلف الدكتور إسماعيل كمال مديرية الطرق بقيادة المهندس أحمد الملوانى بتنفيذ أعمال رصف الطرق الداخلية بمناطق نجع المحطة النوبية بطول 1 كم ، وأيضاً عزبة العسكر ببلاط الأنترلوك وذلك بهدف تحقيق السيولة فى حركة المواطنين بحيث تتم الأعمال بجودة عالية ، ويتم متابعة الأعمال الجارية من محمد مندور مدير المتابعة الميدانية.

وأكد محافظ أسوان، على أنه تنفيذاً لتوجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسى نعمل كجهاز تنفيذى بروح الفريق الواحد لتخفيف أى معاناة عن كاهل المواطن الأسوانى ، ونبذل قصارى الجهد بإخلاص وتفانى لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية وفقاً للإمكانيات المتاحة ، ويتم وضع الحلول العاجلة والجذرية الهندسية والفنية لأى مشاكل أو مطالب لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها طبقاً لتوقيتات زمنية محددة .