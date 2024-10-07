رئيس اتحاد الريشة الطائرة يستقبل الحكم العام لبطولة مصر الدولية

استقبل الدكتور علي حسب الله رئيس اتحاد الريشة الطائرة، الجنوب إفريقية كارين بيستر الحكم العام لبطولة مصر الدولية في نسختها الـ9 والمقرر إقامتها على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 9 وحتى 13 أكتوبر الجاري.

وحرص "حسب الله" على استقبال الحكم العام للبطولة والاستماع لكافة طلباتها والإستجابة لكافة المتطبات على وجه السرعة حتى تخرج البطولة بالشكل الأمثل.

ومن المقرر، أن يقام الإجتماع الفني للبطولة مساء غدًا الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وأعلن رئيس اتحاد الريشة الطائرة منذ أيام مجموع جوائز البطولة والذي يقدر بحوالي 10 آلف دولار ستكون موزعة على أبطال المسابقات سواء "فردي رجال - فردي سيدات - زوجي رجال - زوجي سيدات - زوجي مختلط".

ويشارك في البطولة الدولية 27 دولة وهم: "موريشيوس - الهند - سويسرا - الجزائر - السعودية - البرتغال - مالطا - إسبانيا - ماليزيا - المغرب - اسكتلاندا - المجر - هولندا - استونيا - الأردن - جزيرة كوك - لوكسمبورج - ليتوانيا - بلغاريا - فرنسا - إيطاليا - ألمانيا - النمسا - الولايات المتحدة الأمريكية - تايلاند - سنغافورة - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".