المصرية للاتصالات جاهزة لإطلاق خدمات الجيل الخامس

قال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن الشركة المصرية للاتصالات تحرص دوماً على أن تكون في طليعة الشركات التي تتبنى أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، بما يضمن تلبية احتياجات عملائها المتطورة.

أضاف نصر خلال مراسم التوقيع على منح ترخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول: "فخور بحصول الشركة على أول رخصة لتقديم خدمات الجيل الخامس التي تعد هي حجر الأساس للتطور التكنولوجي مستقبلاً، بما يحقق لنا الاستدامة ويمنحنا القدرة على مواصلة تلبية احتياجات عملائنا وتعظيم ثروة مساهمينا".

تابع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "قطعنا شوطاً كبيراً خلال الفترة الماضية فيما يتعلق تجهيز شبكتنا لإطلاق خدمات الجيل الخامس ولدينا القدرة على تقديم الخدمات في أي وقتً".

يبلغ إجمالي قيمة تراخيص تشغيل شبكات الجيل الخامس للتليفون المحمول الممنوحة للشركات الاربعة حوالي 675 مليون دولار مقابل تراخيص الجيل الخامس وتجديد رخص الأجيال السابقة لمدة 15 عامًا دون منح أحياز ترددية جديدة.