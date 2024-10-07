إي آند مصر: الجيل الخامس يتماشى مع تحول الشركة إلى مجموعة تكنولوجية متكاملة

قال المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة "إي آند مصر" :نحن سعداء بحصول شركة إي آند مصر على رخصة الجيل الخامس للمحمول، الذي يعد بمثابة تأكيد على مكانتنا في السوق المصرية وحرصنا الدائم على تقديم أحدث الحلول التكنولوجية لعملائنا، ما يتماشى مع ريادة الشركة منذ بداية عملها في السوق لأحدث التكنولوجيا بدايًة من الجيل الثالث والرابع وأخيرًا الجيل الخامس.

أضاف متولي خلال مراسم التوقيع على منح ترخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول، أن هذه الخطوة المهمة جاءت بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتأكيدًا على مكانة الشركة في السوق المصرية والتزامها بضخ الاستثمارات المطلوبة لتقديم أعلى مستوى من الخدمات لعملائها، والذي أيضًا يسهم في تعزيز خطط وجهود الدولة المصرية للتحول الرقمي طبقًا لرؤية مصر2030، كما يتماشى مع تحول الشركة إلى مجموعة تكنولوجية متكاملة تقدم العديد من الحلول والخدمات التكنولوجية المبتكرة لعملائها في مصر في مجالات عديدة إضافًة لقطاع الاتصالات.

يبلغ إجمالي قيمة تراخيص تشغيل شبكات الجيل الخامس للتليفون المحمول الممنوحة للشركات الاربعة حوالي 675 مليون دولار مقابل تراخيص الجيل الخامس وتجديد رخص الأجيال السابقة لمدة 15 عامًا دون منح أحياز ترددية جديدة.