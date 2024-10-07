اورنچ: تكنولوجيا الجيل الخامس تساهم في تحسين سرعة الإنترنت

أعرب المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر، عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في إتاحة رخصة خدمات الجيل الخامس بالتزامن مع التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وهو ما يعتبر خطوة استراتيجية نحو تمكين مصر من مواكبة الركب العالمي في مجال الاتصالات.

أضاف شاكر، خلال مراسم التوقيع على منح ترخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول، أن تكنولوجيا الجيل الخامس ستساهم في تحسين سرعة الإنترنت، والقدرة الاستيعابية لشبكة اورنچ وهو أمر حيوي لتعزيز تنافسية الشركة وقدرتها على تقديم خدمات متميزة لعملائها.

أشار شاكر إلي أن الجيل الخامس سيفتح آفاقًا جديدة في المستقبل لاستخدامات مبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مؤكدًا أن هذه التقنيات ستلعب دورًا محوريًا في تسريع مشاريع التحول الرقمي، التي باتت جزءًا أساسيًا من رؤية مصر المستقبلية.

واختتم شاكر تصريحه بالتأكيد على التزام شركة اورنچ مصر بالاستثمار المستدام في تطوير بنيتها التحتية، لضمان تقديم خدمات الاتصالات المتطورة التي تلبي تطلعات عملائها، مع المساهمة الفعالة في دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

يبلغ إجمالي قيمة تراخيص تشغيل شبكات الجيل الخامس للتليفون المحمول الممنوحة للشركات الاربعة حوالي 675 مليون دولار مقابل تراخيص الجيل الخامس وتجديد رخص الأجيال السابقة لمدة 15 عامًا دون منح أحياز ترددية جديدة.