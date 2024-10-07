تقرير أومديا يكرم إريكسون لدورها في سوق الموردين الأساسيين لعام 2024

حصلت شركة إريكسون على تكريم بوصفها رائدة على صعيد محفظتها الأساسية في تقرير "مشهد السوق: الموردين الأساسيين لعام 2024" من شركة أومديا، وحققت ضمن هذه الفئة أيضاً أعلى الدرجات في مجال اتساع محفظة المنتجات الأساسية، والاستعداد للسحابة الأصلية، والأتمتة والسياسة والرسوم.

ويستند تقرير أومديا إلى اعتبارين رئيسيين هما، أداء الأعمال ومحفظة المنتجات، وقد احتلت شركة إريكسون المرتبة الأولى في فئة محفظة المنتجات، والمركز الثاني في فئة أداء الأعمال.

أما بالنسبة لتحليل أبعاد المحفظة، فقد أخذت أومديا عدة فئات فرعية في الاعتبار، مثل اتساع المحفظة، واستعدادها للسحابة الأصلية، وقدرة إصدار الإشارات، والأتمتة، والأنظمة الرئيسية التي تتوافق مع منهج البرمجيات كخدمة، والسياسة والرسوم الخاصة بشبكة الجيل الخامس الأساسية.

وأشارت أومديا بشكل خاص إلى اعتقادها بأن اتساع محفظة المنتجات الأساسية والاستعداد للسحابة الأصلية هما الفئتان الأكثر أهمية. وكانت إريكسون حققت أعلى درجة في فئة اتساع محفظة منتجاتها الأساسية، والتي تشمل وظائف شبكتي الجيل الرابع والجيل الخامس، وأعلى مرتبة في مجال الاستعداد للسحابة الأصلية، مما يعني أنها تُعتبر الشركة الأكثر تقدماً من حيث أنشطة تقديم وظائف الشبكة السحابية الأصلية للجيل الخامس.

كما حصلت شركة إريكسون على أعلى الدرجات في فئتين فرعيتين إضافيتين، إذ أشارت شركة أومديا إلى أن إريكسون حصلت على المركز الأول في مجال الأتمتة، عن جهودها في مجال تطوير حل أتمتة ترقية المنتج. كما منحت أومديا شركة إريكسون المركز الأول في الفئة الفرعية للسياسات والرسوم، مما يعكس قوة عروض إريكسون في هذه المجالات الرئيسية.

وفي كلا المجالين اللذين تم تقييمهما، أظهرت شركة إريكسون نمواً إيجابياً قوياً مقارنة بتقرير العام الماضي، الأمر الذي يسلط الضوء على التركيز الكبير الذي بذلته لتطوير محفظتها وتقديم قيمة حقيقية لعملائها من مزودي خدمات الاتصالات.

قالت مونيكا زيتزون، رئيسة قسم حلول الشبكات الأساسية في إريكسون: "يعد هذا التكريم دليلاً على التزام إريكسون بالابتكار والأداء الرفيع والأتمتة في عصر الجيل الخامس. وقد قمنا بتصميم شبكة الجيل الخامس الأساسية مزدوجة الوضع ومجموعة السحابة الأساسية لمساعدة عملائنا من مزودي خدمات الاتصالات على التحول للاستفادة من تقنيات السحابة الأصلية والأتمتة، بما يمكنهم من تشغيل أفضل شبكة أساسية ممكنة، وتقديم خدمات فائقة ودعم نمو الأعمال من خلال اتصال قوي ومتميز وواجهات برمجة تطبيقات الشبكة".

ذكرت شركة أومديا في تقريرها أن إريكسون هي شركة قوية تتمتع بأداء تجاري جيد من حيث حصتها من الإيرادات الأساسية، وعدد عمليات نشر شبكات الجيل الخامس الأساسية. وتشمل نقاط قوتها الجاهزية السحابية لمنتجاتها والسياسات والرسوم.