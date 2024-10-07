هواوي تعلن عن الدفع عبر NFC للساعات الذكية الجديدة

أعلنت هواوي أنها ستطرح وظيفة الدفع عبر NFC لبعض ساعاتها الذكية الجديدة في أوروبا هذا العام. ستصل الميزة إلى الأجهزة القابلة للارتداء Watch GT 5 وWatch GT 5 Pro وWatch Ultimate Green Edition التي تم إطلاقها مؤخرًا.

ستسمح ميزة الدفع بدون تلامس للمستخدمين بإجراء عمليات شراء عبر تطبيق Quicko Wallet بدون هواتفهم الذكية أو محفظتهم. سيتم طرح الأداة لمستخدمي ساعات هواوي الذكية هذه في تحديث للبرنامج.

في بيان صحفي أعلنت الشركة أن ميزة الدفع عبر NFC ستصل لمستخدمي Android في ألمانيا اعتبارًا من ديسمبر 2024. ومن المتوقع بعد ذلك طرح التحديث لمستخدمي iOS في هذا البلد في وقت ما في النصف الأول من عام 2025؛ لم يتم تقديم تاريخ الإصدار الدقيق بعد.

تتوفر مدفوعات NFC من Quicko Wallet بالفعل للمستخدمين في بولندا. وتشير الشائعات إلى أن التحديث قد يصل إلى مستخدمي سلسلة Huawei Watch GT 5 وساعة Watch Ultimate Green Edition القابلة للارتداء في بلدان أخرى في عام 2025. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت الإصدارات الأقدم من Watch Ultimate ستحصل على الميزة.