هل تلبي HUAWEI WATCH GT 5 احتياجات نمط الحياة العصري

أصدرت هواوي مؤخرًا أحدث سلسلة ساعات ذكية تضم ساعة HUAWEI WATCH GT 5، والتي تقدم كلًا من الإبداع والأناقة. تتضمن السلسلة طرازين: ساعة HUAWEI WATCH GT 5 وساعة HUAWEI WATCH GT 5 Pro الفاخرة، والتي تلبي تفضيلات الأناقة المختلفة والاحتياجات التقنية.

تجمع سلسلة ساعات WATCH GT 5 بين المواد الفاخرة والتكنولوجيا القوية لتلبية احتياجات نمط الحياة العصري. تقدم السلسلة مجموعة من الأشرطة الأنيقة، من التيتانيوم والسيراميك إلى الفلورو إيلاستومر والخيارات المنسوجة، والتي تمزج بين الأناقة والوظائف.

تتميز أحدث ساعة ذكية من هواوي بميزات متقدمة لعشاق اللياقة البدنية والمستخدمين المتمرسين في مجال التكنولوجيا على حد سواء. بفضل الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل "Running Coach"، تتعقب الساعة مقاييس الجري الرئيسية، بينما يستفيد راكبو الدراجات من البيانات في الوقت الفعلي حول معدل ضربات القلب والسرعة والملاحة. يمكن للاعبي الجولف الاستمتاع بتجربة جولف ذكية، مكتملة بخرائط ثلاثية الأبعاد وتحليل التأرجح لأكثر من 15000 ملعب في جميع أنحاء العالم.

كما تقدم ساعة WATCH GT 5 ترقيات مراقبة الصحة، بما في ذلك مساعد الرفاهية العاطفية، ووظيفة تخطيط كهربية القلب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والإضافة الممتعة لباندا أليف افتراضي يعكس مشاعر المستخدم. وبخلاف اللياقة البدنية، يوفر الجهاز تكاملاً سلسًا مع الحياة اليومية، مع ميزات الدفع الممكّنة بتقنية NFC، والمكالمات التي تعمل على إلغاء الضوضاء، ونظام الرسائل النصية الصوتية. ومن المقرر إضافة خيار دفع GCash في وقت لاحق من هذا العام، مما يجعل المدفوعات أكثر ملاءمة.