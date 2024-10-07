ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في نسخته الـ 24

في الإسماعيلية:

آثار استعراض فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية في فاعليات ختام مهرجان الاسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، مساء اليوم الاثنين والمقام على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، تفاعلا ملموسا من الجماهير الذين صفقوا للفرقة التي تحمل تراث وفلكور مدن القناة وكفاحها ضد المحتل الإسرائيلي على مدار ست سنوات حتى انتصارات اكتوبر المجيدة.

وشهد اللواء اكرم جلال محافظ الإسماعيلية، فاعليات ختام مهرجان الاسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في نسخته الرابعة والعشرين والتي انطلقت في الثاني من أكتوبر وشهد عروض على مسارح مدينة الإسماعيلية.

وشهد المهرجان الذي نظمته وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة تنشيط السياحة مشاركة نحو ٢١ فرقة بينهم ٩ فرق عربية واجنبية و١١ فرقة محلية بينهم فرقة ذوي الهمم .

وشارك في المهرجان دول الاردن وتونس والجزائر والهند والمالديف وإندونيسيا واليونان ورومانيا من الفرق المشاركة في المهرجان على المستوى الدولي .فيما تشارك من الفرق المحلية للفنون الشعبية فرق الشرقية وأسوان والاسكندرية والمنيا والوادي الجديد والعريش وبورسعيد وشلاتين والنيل وبورسعيد والإسماعيلية واسيوط وفرقة ذوي الهمم

وكان حفل الافتتاح شهد استعراضا للفرق المشاركة في المهرجان، وكلمات بروتوكولية، اعقبها تكريم الدكتور عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق ومؤسس مهرجان الإسماعيلية الدولي في عام 1985، والفنانة الكبيرة فريدة فهمي أيقونة الرقص الشعبي المصري، واسم الفنان محمد خليل المدير الأول للمهرجان.



