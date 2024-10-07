خدمات دل تكنولوجيز تساهم بنسبة 35% من إيرادات ICT Misr

تشارك "ICT Misr" للحلول التكنولوجية والبنية التحتية الرقمية، في منتدى دل تكنولوجيز كراعٍ ذهبي للعام الثاني على التوالي، والذي يقام في 8 أكتوبر 2024 بالقاهرة تحت عنوان "تسريع الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي".

تعد شركة "ICT Misr" واحدة من أكبر شركاء "دل تكنولوجيز" في السوق المصرية، لتقديم مختلف خدماتها للعملاء المحليين، وقد أصبحت الشريك التيتانيوم titanium partner لشركة دل تكنولوجيز للعام الثالث على التوالي، وتمثل خدمات دل تكنولوجيز نحو 35% من عوائد أعمال "ICT Misr" للعام الماضي.

وقال محمد المفتي رئيس مجلس إدارة شركة آي سي تي مصر "ICT Misr"، إن خدمات شركة دل تكنولوجيز تتميز بالتكامل التام وأهم ما يميزها هو الدعم الفني الهائل وقدرات عالية جداً لدى مدراء الحسابات للعناية بالعملاء من رواد الأعمال بشكل متكامل "end to end".

وأضاف أن التعاون الكبير مع "دل تكنولوجيز" يعود إلى تقديمها نظم خدمات رقمية متكاملة بأعلى جودة وأفضل دعم فني لذلك كانت خدمات دل تكنولوجيز لها النصيب الأكبر من حجم أعمال "ICT Misr"، وبشكل متكامل بما فيها خدمات الاستضافة والتخزين واسترداد البيانات والتأمين server - storage - backup - security end toend solutions .

وتعتبر شركة "ICT Misr" واحدة من أسرع الشركات نمواً في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية وأمن المعلومات في مصر والشرق الأوسط، وقد استطاعت تقديم رؤية مختلفة للسوق المصري والليبي وتستعد للتوسع في أسواق الخليج وأفريقيا بعد نجاحها في تقديم جانب جديد من القيم المضافة للقطاعات الحكومية والمصرفية والتجارية والاتصالات والقطاعات التجارية والمالية وقطاع التأمين.

ويستضيف منتدى دل تكنولوجيز -الذي ترعاه "ICT Misr" رعاية ذهبية- ورش عمل وجلسات تعليمية وحلقات نقاشية متعددة، ويتناول خلالها المتحدثون مجموعة متنوعة من الموضوعات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، مثل مراكز البيانات الحديثة القائمة على الذكاء الاصطناعي والسحابة المتعددة وخدماتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وكذلك تقنيات الحافة المستخدمة للذكاء الاصطناعي، ومساحات العمل الحديثة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

وتضم قائمة المتحدثين الرئيسيين في الجلسة الافتتاحية لمنتدى دل تكنولوجيز كل من محمد أمين، النائب الأول للرئيس لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في دِل تكنولوجيز؛ وطارق هيبة، مدير عام الشركة في مصر وليبيا، وغيرهم من كبار المسؤولين التنفيذيين من مختلف المؤسسات في قطاعات عدة تتطلع للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات التكنولوجيا.