"سهل" توفر خدمة شحن كروت الغاز المسبقة الدفع عبر الهاتف

أعلنت "سهل"، الشركة المتخصصة في تقديم خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني، عن توقيع اتفاقية شراكة مع الشركة القابضة للغاز "إيجاس" EGAS وشركة المعصرة جاز مترو، وتأتي هذه الاتفاقية لتوفير خدمة شحن كروت الغاز مسبقة الدفع بسهولة وأمان للمواطنين من خلال تطبيق "سهل" ما يعزز من تجربة المستخدم ويتيح لهم القدرة على الشحن في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة للتوجه إلى مراكز الشحن التقليدية.

وتقدم هذه الاتفاقية نقلة نوعية في كيفية شحن كروت الغاز، حيث تهدف إلى تسهيل عملية الشحن للمواطن المصري وتوفير وسائل دفع حديثة تتيح للمستخدمين شحن الكروت بكل سهولة ويسر من منازلهم. بفضل التكامل مع نظام الدفع الرقمي لتطبيق "سهل"، سيتمكن المواطنون من إعادة شحن كروت الغاز الخاصة بهم باستخدام هواتفهم المحمولة عبر تقنية NFC دون الحاجة إلى أدوات أو أجهزة إضافية، مما يسهم في تحسين كفاءة الوقت وتقليل التنقل.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة بين "سهل" والهيئات والمرافق الحكومية الرائدة لدعم الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر. يهدف هذا التعاون إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الرقمية الحديثة في حياتهم اليومية، بحيث يمكنهم شحن كروت المرافق الأساسية مثل الكهرباء، الغاز، والمياه بكل سهولة من خلال تطبيق واحد. كما تسعى "سهل" من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز كفاءة عمليات الدفع الإلكتروني وتخفيف الضغط على مراكز الشحن، مما يوفر تجربة سلسة وآمنة للمستخدمين.

بالإضافة إلى خدمة شحن كروت الغاز، يتيح تطبيق "سهل" للمستخدمين الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية والدفع الإلكتروني. يتضمن ذلك شحن كروت الكهرباء والمياه، دفع الفواتير، شحن جميع شبكات الاتصالات المصرية، بالإضافة إلى خدمات التعليم والتبرعات وأكثر من 50 خدمة أخرى. يمنح تطبيق "سهل" للمستخدم تجربة متكاملة تتيح له إنجاز معاملاته اليومية بسهولة وأمان من خلال هاتفه المحمول.



أعرب المهندس عبد الله عسل، العضو المنتدب لشركة سهل عن سعادته بالتعاون مع الشركة القابضة للغاز، حيث تمثل هذه الاتفاقية جزءًا من استراتيجية "سهل" الرامية إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين المصريين من خلال تقديم حلول رقمية مبتكرة تسهم في تخفيف الأعباء عنهم، فمع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا والهواتف المحمولة في مختلف جوانب الحياة، يعتبر تطبيق "سهل" شريكًا موثوقًا للمواطنين في توفير الوقت والجهد، وتحقيق أعلى مستويات الأمان في عمليات الدفع الإلكتروني.

وتابع: "تعكس هذه الاتفاقية التزام شركة "سهل" بالتعاون مع الهيئات الحكومية لتوفير حلول تكنولوجية تتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي، من خلال توفير حلول مبتكرة وآمنة، تسعى "سهل" إلى دعم الحكومة المصرية في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".