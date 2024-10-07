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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

وزير الرياضة يلتقي أسرة لاعب ستارز أوف إيجبيت

بوابة الوفد الإلكترونية

التقى الدكتور أشرف صبحي، أسرة اللاعب كاراس عشري موهوب المشروع القومي للموهوبين لكرة القدم "ستارز أوف إيجبيت" بحضور عمرو مهنا الرئيس التنفيذي للمشروع، وأسرة اللاعب.


تناول اللقاء مناقشة كافة سبل تذليل المعوقات والصعوبات في مختلف المناحي، وبخاصة الدراسية، والخطط المستقبلية للاعب.

أكد وزير الشباب والرياضة علي حرص الوزارة علي اكتشاف الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية والعمل علي رعايتهم وتقديم الدعم اللازم لهم في ضوء السعي نحو صقل موهبتهم الرياضية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تُولي اهتماماً كبيرا بالمشروعات التي تهتم بالمواهب في كرة القدم ومنها كابيتانو مصر ومشروع ستارز أوف ايجبت.

الجريدة الورقية