استكمال الأسبوع الثالث من الدورات التدريبية لــ«تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين »

برعاية وزير الشباب والرياضة..

قام أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بوزارة الشباب ، بإستكمال ثالث أسابيع الدورات التدريبية لــ«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين »والتي تم انعقادها علي مدار ثلاثة أيام متتالية، بالمقر الرئيسي للتنسيقية في القاهرة ، بمشاركة نحو 60 عضوا من أعضاء النموذج.

وارتكز البرنامج التدريبي في الأسبوع الثالث علي عدة محاور وموضوعات قام بمحاضرتها السادة أعضاء ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ وجاءت عن:-

" السياسة الخارجية ونظام الحكم في مصر للكابتن طيار النائب محمود القط ومهارات التواصل الفعال للنائب علاء مصطفي والإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للنائب محمد عمارة والوضع المائي في مصر وأزمة السد الأثيوبي للنائب محمد السباعي وكيفية التعامل مع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية للأستاذ مؤمن سيد والتعامل مع الشائعات والسوشيال ميديا للأستاذ عماد رؤوف والتخطيط الإستراتيجي للدكتور أنور إسماعيل و مهارات العرض والتقديم للدكتورة صفاء حسني"

من جانبهم ثمن أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المشاركين في التدريب بالمادة العلمية والقانونية والدستورية والسياسية والإدارية، والدور المحوري للدولة المصرية نحو تحقيق رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة لتحقيق مستقبل أفضل لمصر وشعبها الكريم.

ومن المقرر، إستكمال البرنامج التدريبي للدفعة الأولي من أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ علي مدار الاسبوع الرابع والأخير علي أن يتم تنفيذ البرنامج التدريبي لباقي أعضاء النموذج علي مراحل متتالية خلال المرحلة المقبلة .

تجدر الإشارة الي أن وزارة الشباب تعمل علي :" تدريب النشء والشباب علي نماذج محاكاة الحياة السياسية ، حيث تُعد خطوة مهمة نحو تمكين الشباب وإشراكهم في صياغة مستقبل الوطن وإشراكهم في عملية صُنع القرار ، تشكّل نماذج المحاكاة منصةً استراتيجيةً هدفها دعم الشباب وتمكينهم من مواجهة التحديات المستقبلية، وتعزيز قدراتهم في مجالات القيادة والإبداع والابتكار .