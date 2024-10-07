المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة عن واقعة سقوط عامل بالمقر السابق للوزارة: المبني تم تسليمه منذ أكثر من عام

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الشباب و الرياضة في بيان رسمي علاقة الوزارة بواقعة سقوط عامل بالمقر السابق للوزارة.

وقال البيات: بالاشارة إلي ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن واقعة سقوط عامل من أعلى سقالة من مبني وزارة الشباب والرياضة سابقا بالمهندسين،

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، أن المبني تم تسليمه منذ أكثر من عام إلى محافظة الجيزة ولا يتبع الوزارة نهائياً.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة والعاملين بها انتقلوا إلي المبني الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم تسليم المبني القديم إلى محافظة الجيزة.