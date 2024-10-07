تقديم 1527 خدمة طبية بيطرية بالمنيا

نفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا، 3 قوافل بيطرية علاجية مجانية شاملة بقري ( قرية بنى صامت ببنى مزار، وقرية الشيخ عبد الرازق بالمنيا، وقرية المحرص بملوى) .

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بتكثيف القوافل البيطرية العلاجية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية، وتقديم أفضل الخدمات للمُربين للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها .

وأوضح الدكتور محمد بشار مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن القوافل قدمت خدمات بيطرية علاجية مجانية ، من خلال فرق التحصين حيث تم تقديم الخدمة البيطرية ل (1527 حالة)، مشيراً إلى أن القوافل شملت تجريع ضد الطفيليات الداخلية، ورش ضد الطفيليات الخارجية، وفحص بإستخدام جهاز السونار، وتلقيح اصطناعي، إجراء عمليات جراحية، تحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة ومرض البروسيلا )، لافتاً إلى أن القوافل تضمنت تدريب عدد من الطلبة وحديثي التخرج ، من كليات الطب البيطري.