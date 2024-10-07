تنظيم الاتصالات يدرس رفع أسعار خدمات المحمول

أكد محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن أسعار خدمات الاتصالات شهدت ارتفاعًا بنسبة 12% فقط على مدار السنوات العشر الماضية.

أوضح شمروخ خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن توقيع الدفعة الثانية من تراخيص خدمات الجيل الخامس لشركات المحمول، الإثنين، أن رفع الأسعار في هذه المرحلة أصبح ضرورة لضمان استمرارية تقديم الخدمات بجودة عالية.

كما أوضح شمروخ أن شركات الاتصالات لم تتوقف عن ضخ الاستثمارات خلال الفترة الماضية، رغم التحديات الاقتصادية.

وأضاف أن ملف رفع أسعار الخدمات يخضع حاليًا للدراسة بهدف تحقيق التوازن بين تكلفة تقديم الخدمة والجودة المقدمة للمستخدمين.

وفيما يخص تقنية الـ eSIM، أفاد شمروخ بأنها ستُطلق قبل نهاية العام، حيث إنها مرتبطة بإطلاق الهوية الرقمية في البلاد.