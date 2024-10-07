تنظيم الاتصالات: 675 مليون دولار إجمالي تراخيص الجيل الخامس

أعلن محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن أن إجمالي التراخيص للجيل الخامس بلغت 675 مليون دولار.

أشار شمروخ خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن توقيع المرحلة الثانية من تراخيص الجيل الخامس لشركات المحمول، الإثنين، إلى أن أسعار خدمات الاتصالات شهدت ارتفاعًا بنسبة 12% فقط على مدار السنوات العشر الماضية، مؤكدًا أن رفع الأسعار في هذه المرحلة أصبح ضرورة لضمان استمرارية تقديم الخدمات بجودة عالية.

كما أوضح شمروخ أن شركات الاتصالات لم تتوقف عن ضخ الاستثمارات خلال الفترة الماضية، رغم التحديات الاقتصادية.

أضاف أن ملف رفع أسعار الخدمات يخضع حاليًا للدراسة بهدف تحقيق التوازن بين تكلفة تقديم الخدمة والجودة المقدمة للمستخدمين.

وفيما يتعلق بإطلاق الجيل الخامس، أكد شمروخ أن كل شركة ستكون لها الحرية في اختيار المناطق التي ستطلق فيها الخدمة، مؤكدًا أن هذه الشركات تلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد المصري.

وفي سياق آخر، أشار شمروخ إلى أن المصرية للاتصالات تأخرت في إطلاق الجيل الخامس، ليس لأسباب تخصها، ولكن بسبب إجراءات الجهاز، ومع ذلك، من المتوقع أن يتم إطلاق الخدمة بشكل كامل خلال الأشهر الستة المقبلة.

وفيما يخص تقنية الـ eSIM، أفاد شمروخ بأنها ستُطلق قبل نهاية العام، حيث أنها مرتبطة بإطلاق الهوية الرقمية في البلاد.