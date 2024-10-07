الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

تحت رعاية الاتحاد المصرى للبادل.. ختام النسخة الأولي من بطولة المدارس

بوابة الوفد الإلكترونية

اختتمت منافسات النسخة الأولي من بطولة المدارس للبادل تنس تحت رعاية الاتحاد المصرى للعبة بمشاركة 50 فريقًا يمثلون 13 مدرسه فى المراحل العمرية المختلفه .

اكد احمد الغتورى رئيس الاتحاد المصرى للبادل ان اقامه مثل هذه البطولات بين المدارس هى الاولى من نوعها فى رياضه البادل و هذا سيتيح فرصه كبيره للموهوبين فى هذه الرياضه على اظهار قدراتهم و موهبتهم.

وقام بتحكيم البطوله حكام من الاتحاد المصرى للبادل  حرصا على توسيع قاعدة مشاركة اللاعبين و العمل على انتشارها بين مختلف المدارس لتنفيذ خطة الدولة في اكتشاف ورعاية الموهوبين. 

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