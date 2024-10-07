تحت رعاية الاتحاد المصرى للبادل.. ختام النسخة الأولي من بطولة المدارس
اختتمت منافسات النسخة الأولي من بطولة المدارس للبادل تنس تحت رعاية الاتحاد المصرى للعبة بمشاركة 50 فريقًا يمثلون 13 مدرسه فى المراحل العمرية المختلفه .
اكد احمد الغتورى رئيس الاتحاد المصرى للبادل ان اقامه مثل هذه البطولات بين المدارس هى الاولى من نوعها فى رياضه البادل و هذا سيتيح فرصه كبيره للموهوبين فى هذه الرياضه على اظهار قدراتهم و موهبتهم.
وقام بتحكيم البطوله حكام من الاتحاد المصرى للبادل حرصا على توسيع قاعدة مشاركة اللاعبين و العمل على انتشارها بين مختلف المدارس لتنفيذ خطة الدولة في اكتشاف ورعاية الموهوبين.