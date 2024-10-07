طريقة عمل الجبنة المقلية في المنزل| بخطوات سهلة وسريعة

الجبنة المقلية من الأطباق الشهية التي يحبها الكثيرون، حيث تمتاز بقوامها الخارجي المقرمش وطعمها اللذيذ الذي يذوب في الفم، ويمكن تحضير الجبنة المقلية بسهولة في المنزل، مما يجعلها خيارًا مثاليًا كوجبة خفيفة أو مقبلات في المناسبات، تعتمد هذه الوصفة على استخدام أنواع مختلفة من الجبنة، مثل الجبنة البيضاء أو الموتزاريلا، لإضفاء نكهات مميزة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل الجبنة المقلية بخطوات بسيطة ومكونات متاحة.

الجبنة المقلية

طريقة عمل الجبنة المقلية

المكونات

250 جراما من الجبنة البيضاء أو الموتزاريلا

1/2 كوب من الدقيق

1/2 كوب من البقسماط (فتات الخبز)

2 بيضة

رشة ملح وفلفل حسب الذوق

زيت للقلي

طريقة التحضير

1. تجهيز الجبنة: إذا كنت تستخدم الجبنة البيضاء، قم بتقطيعها إلى مكعبات صغيرة. إذا كنت تستخدم الموتزاريلا، يمكنك تقطيعها إلى شرائح أو مكعبات حسب الرغبة.

2. تحضير البقسماط: في وعاء، قم بخلط البقسماط مع رشة من الملح والفلفل لإضفاء نكهة إضافية.

3. تحضير الدقيق والبيض: في وعاء آخر، ضع الدقيق. وفي وعاء ثالث، اكسر البيض وأضف رشة من الملح، ثم اخفقه جيدًا.

4. تغليف الجبنة:

• قم بتغليف كل قطعة من الجبنة أولًا بالدقيق، ثم غمرها في البيض المخفوق، وأخيرًا غلفها بالبقسماط حتى تتغطى بالكامل.

• تأكد من ضغط البقسماط جيدًا على الجبنة لضمان تماسكها أثناء القلي.

5. قلي الجبنة: في مقلاة عميقة، سخن كمية كافية من الزيت على نار متوسطة. عندما يصبح الزيت ساخنًا، ضع قطع الجبنة المقلية في المقلاة (يفضل القلي على دفعات لتجنب تكدس الجبنة) واقلِها حتى يصبح لونها ذهبيًا ومقرمشًا.

6. التصفية: بعد أن تكتسب الجبنة اللون المطلوب، قم بإخراجها من الزيت وضعها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

7. التقديم: قدّم الجبنة المقلية ساخنة، ويمكنك تقديمها مع صلصة الطماطم أو صلصة الثوم، أو حتى تناولها بمفردها.

تحضير الجبنة المقلية في المنزل يعد تجربة لذيذة وممتعة. بفضل قوامها المقرمش وطعمها الشهي، تعد الجبنة المقلية خيارًا رائعًا لمشاركة الأطباق مع الأصدقاء والعائلة.