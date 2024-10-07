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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

إطلاق البوستر الرسمي لفيلم شكرا لأنك تحلم معنا للمخرجة ليلى عباس

فيلم شكرا لأنك تحلم
فيلم شكرا لأنك تحلم معنا

قبل عرضه العالمي بـمهرجان لندن والعربي بالجونة

 

بدراما تمزج بين المؤامرات المالية والصراع على الميراث، إطلاق البوستر الرسمي للفيلم الفلسطيني شكرًا لأنك تحلم معنا للمخرجة ليلى عباس قبل عرضه العالمي الأول ضمن مهرجان لندن السينمائي التابع لمعهد السينما البريطاني (BFI)، والمُقام في الفترة من 9 إلى 20 أكتوبر، حيث ينافس الفيلم في المسابقة الرسمية للمهرجان.

يتبع هذا العرض الأول للفيلم بالعالم العربي في مهرجان الجونة السينمائي الذي يبدأ في 24 أكتوبر، ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة. واستعدادًا للعرضين، كشفت MAD World، المسؤولة عن المبيعات العالمية للفيلم، عن البوستر الدعائي الرسمي للفيلم.

في مهرجان لندن، يُعرض شكرًا لأنك تحلم معنا يومي الخميس 17 أكتوبر الساعة 6 مساءً والجمعة 18 أكتوبر الساعة 1:20 ظهرًا ، بمعهد الفيلم البريطاني في ثاوث بانك، وذلك بحضور كل من المخرجة ليلى عباس والمنتجة روشاناك بيهيشت نيدجاد والممثل آدم خطار، وعلاء كركوتي وماهر دياب

 

ويتابع الفيلم قصة مريم ونورا اللتين توفيَّ والدهما تاركًا إرثًا كبيرًا من المال، فتخطط الشقيقتان للاستحواذ على الميراث قبل أن يعلم أخوهما بوفاة الأب لأنه شرعًا وقانونًا سيرث نصف التركة، وهو ما ترى فيه الأختان ظلمًا لهما.

الفيلم من تأليف وإخراج ليلى عباس، وهو انتاج فلسطيني قطري

 

تلقى فيلم شكرًا لأنك تحلم معنا دعمًا من مهرجان الجونة السينمائي من كل من شركات ART و Cedars Productions وO Three Productions، وشركة ميتافورا، كما فاز الفيلم أيضًا بجائزة التطوير من منصة سيني جونة بالإضافة لتلقيه دعمًا من الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق)، ومنصة قمرة التابعة لمؤسسة الدوحة للأفلام. وكان الفيلم أحد الفائزين بمنح صندوق البحر الأحمر.

حظيّ الفيلم أيضًا بدعم نقدي من صناديق الدعم الألمانية Mitteldeutsche Medienförderung و Medienboard Berlin-Brandenburg، كما تلقى دعمًا من Hubert Bals Plus Europe Fund التابع لمهرجان روتردام السينمائي الدولي.

الفيلم من بطولة ياسمين المصري وكلارا خوري وكامل الباشا وأشرف برهوم، و مدير تصوير كونستانتين كرونينج ومونتاج هبة عثمان

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