لمياء كامل: منتدى النساء المبدعات فرصة رائعة لتمكين المرأة في العلوم والتكنولوجيا

ينطلق منتدى النساء المبدعات بالرياض في المملكة العربية السعودية يومي 7 و8 أكتوبر 2024، والذي سوف يضم مجموعة استثنائية من القيادات النسائية المتميزة ورائدات الأعمال والمبتكرات من جميع أنحاء العالم تحت رعاية الأميرة نورة بنت سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.

وتشارك في المنتدى من مصر، لمياء كامل مؤسس قمة صوت مصر والمدير التنفيذي لشركة CC Plus للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية ومساعد وزير السياحة والآثار للترويج السابق، لتكون من المتحدثين الرئيسيين في المنتدى بصفتها رائدة في مجال الاتصال السياسي والعلاقات العامة.

أثرت لمياء كامل بشكل كبير على قطاعي السياحة والعلاقات العامة في مصر، وقد عززت خبرتها، خاصة خلال فترة عملها كمساعد سابق لوزير السياحة والآثار للترويج، المشهد بالقطاع السياحي في مصر بشكل كبير، مما جعل لها دور كبير في إعادة تقديم مصر في الصورة الحديثة ونشر رسالة إيجابية عن الدولة المصرية.

واستكملت لمياء المسيرة واتباع هذا النهج من خلال عملها في القطاع الخاص وتحديدًا من خلال منصة قمة صوت مصر، فهي صاحبة الرؤية والمحرك الأساسي لأول منصة في مصر تهدف إلى تحسين الصورة الذهنية لمصر أمام العالم وتسهم في بناء الهوية الوطنية وهي قمة صوت مصر والتي استضافت بنجاح سبع دورات منها ما حظي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء. وفي عام 2006، أسست لمياء شركة سي سي بلاس للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية، والتي نمت منذ ذلك الحين لتصبح واحدة من شركات العلاقات العامة الرائدة في مصر.

يسلط منتدى النساء المبدعات الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في قيادة الابتكار والإبداع على الصعيدين المحلي والعالمي. ويعد المنتدى منصة رائدة تجمع المبدعات وقادة الفكر ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار واستعراض الإنجازات. وبالإضافة إلى لمياء كامل، سيستضيف المنتدى مجموعة من المتحدثين المؤثرين، بما في ذلك نخبة من العلماء المتميزين الحائزين على جوائز، ورجال الأعمال ذوي الرؤية، ويهدف الحدث إلى تعزيز الإبداع في مجالات الأعمال والفنون والتعليم وغيرهم، وخلق منصة للحوار والعمل في عالم اليوم سريع الخطى.

وأعربت لمياء كامل، عن سعادتها للمشاركة بهذا المنتدى موضحة أن المنطقة العربية بصفة عامة والمملكة العربية السعودية بصفة خاصة تشهد حالياً طفرة غير مسبوقة على جميع الأصعدة مستندة على تراثها الثقافي والحضاري الغني، والذي تمكنت من توظيفه في العديد من المجالات الصناعية والإبداعية والعلمية..

وصرحت لمياء كامل: "منتدى النساء المبدعات يمثل فرصة رائعة للعمل على تعزيز رسالة تمكين المرأة العربية في مجالات الأعمال والعلوم والتكنولوجيا والصناعات الإبداعية وكذلك تسليط الضوء على الدور المحوري للإبداع في مجالات العلاقات العامة والأعمال.

وأشارت "كامل": تأتي أهمية هذا المنتدى لدعم وتحفيز المرآة العربية وتشجيعها على استغلال طاقاتها الإبداعية واغتنام المزيد من الفرص لتحقيق النجاح. في شتى المجالات.. وهو ما نراه حالياً في مصر والمنطقة العربية، فمثلما يعزز المنتدى الابتكار والريادة، فإننا نخطو خطا حثيثة وثابتة لإحياء ماضينا العريق مع التركيز على مواكبة المستقبل. ومع اقتراب المنتدى أتطلع إلى المزيد من تبادل الأفكار الاستماع الى التجارب الملهمة للمتحدثين الاخرين واستكشاف معاً كيف يمكن للإبداع أن يشكل مستقبل الأعمال".

