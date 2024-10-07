Off-Planet Dreams لعبة منصات ممتعة ومعقدة تتضمن ألغازًا غير مرئية

تمنحك Off-Planet Dreams كل ما تحتاج إليه لتحقيق النجاح، إذا كنت تريد ذلك حقًا. المساعدة على بعد بضع ضغطات زر في جميع الأوقات (تقريبًا). ولهذا السبب، فهي سهلة الوصول بشكل فريد لما هي عليه - "لعبة منصات ألغاز غير مرئية" مصممة لتعثرك مرارًا وتكرارًا حتى تتعلم ما يكفي من أخطائك للمضي قدمًا. اعتمادًا على كيفية تعاملك معها، فإن Off-Planet Dreams إما عبارة عن حلقة كابوسية من المحاولة والخطأ أو مغامرة منصة سهلة نسبيًا. أو شيء بين الاثنين. لقد مت 274 مرة في أول مرة لعبت فيها، إذا كان هذا مؤشرًا على مدى صعوبة اللعبة.



تقدم لك Off-Planet Dreams (تلعب بدور كتلة) شبكة وبعض الأبواب العائمة، وتقول لك في الأساس، "حسنًا، الآن اعثر على طريقك للخروج". هناك منصات تشكل مسارًا لكل باب، لكن جميع المنصات غير مرئية. وهنا يأتي مبدأ اللعبة "الصعوبة هي ما تحدده أنت". يمكنك الالتزام بالقفز إلى الهاوية في كل مرة على أمل الهبوط على منصة، وحفظ كل خطوة خاطئة حتى تعرف ما لا يجب عليك فعله في المرة التالية إذا مت، أو يمكنك اختيار إحدى الأدوات الثلاث المتاحة للحصول على بعض الإرشادات. ستمنحك "Peek" لمحة سريعة عن أي منصات قريبة، وستسلط "Paint" الضوء على أي منصة خطوت عليها، وستكشف "Show" عن جميع المنصات في تلك الغرفة.

ولأنني عنيد، كنت مصممًا على الوصول إلى أبعد ما أستطيع دون أي مساعدة. ولكنني شعرت بالتواضع الشديد عندما وجدت نفسي محاصرًا في المستويات من 2 إلى 5 — وهو مستوى يحتوي على مستويات فرعية متعددة تعيدك مرارًا وتكرارًا إلى بدايته إذا عبرت الأبواب الخاطئة. هنا، استسلمت في النهاية وقمت بتمكين "إظهار" فقط لإعطاء عقلي بعض المساحة لمعرفة ماهية اللغز دون الحاجة إلى القلق بشأن تذكر المنصات. (عندما اكتشفته أخيرًا، لم يكن الأمر معقدًا حتى. تنهد). بعد تلك النقطة، كنت أتنقل بين الذهاب بدون مساعدة واستخدام خيار "الرسم" كمكافأة صغيرة.

ترمي اللعبة بكرة منحنية عليك في منتصف الطريق تقريبًا عندما تقدم آلية جديدة تتطلب المقبض، والتي اعتقدت أنها ذكية حقًا بمجرد التغلب على الإحباط الأولي لعدم معرفة ما الذي يحدث. وبعد ذلك، تخضع Off-Planet Dreams لتحول أسلوبي يحولها إلى شيء مختلف تمامًا عما كانت عليه في البداية. كتب المطورون في الوصف أن Off-Planet Dreams "أكثر من مجرد شبكة من النقاط"، ولم يكونوا يمزحون. لقد استمتعت كثيرًا بهذه اللعبة. يمكنك الحصول عليها الآن من كتالوج Playdate مقابل 6 دولارات.