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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

محافظ الجيزة يفتتح قسم الطوارئ بمستشفى 6 أكتوبر المركزي

محافظ الجيزة أثناء
محافظ الجيزة أثناء الافتتاح

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قسم الطوارئ الجديد بمستشفى ٦ أكتوبر المركزي وذلك في إطار خطة تطوير المستشفى وفقًا لمراحل متعددة بهدف تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى.
وأشاد محافظ الجيزة بالجهود المبذولة للنهوض بالمستشفى وتطوير الأقسام الداخلية بها لافتًا إلى أهمية قسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى لتلبية احتياجات المرضى بالمحافظة خاصة مصابي الحوادث والحالات الحرجة استكمالًا لدور المستشفى المهم. 
كما افتتح محافظ الجيزة وحدة طب الأسرة بالبشاير بمدينة ٦ أكتوبر والمجهزة علي أعلي مستوي لتضاف إلى خدمات الرعاية الصحية المقدمة لمواطني المدينة. 
وأوضح محافظ الجيزة علي تقديمه كافة سبل الدعم اللازمة للنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة وتحسين خدمات الرعاية الطبية للمواطنين مؤكداً تنظيم العديد من القوافل العلاجية بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة للمناطق النائية لإتاحة الخدمات العلاجية للمواطنين.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية أن قسم الطوارئ الجديد بمستشفى ٦ أكتوبر المركزي يقدم خدمات متكاملة على مدار الساعة ويتولى الإشراف على هذا القسم فريق من الأطباء المتخصصين في الطوارئ يساعدهم فريق من التمريض مُدرب على مختلف أنواع إجراءات الطوارئ، بما في ذلك إنعاش القلب والجهاز التنفسي في حالات السكتة القلبية وغيرها من التدخلات الطبية. 
حضر الافتتاح السادة محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية ٦ أكتوبر ومحمد مرعي رئيس مدينة الجيزة والدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية.

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