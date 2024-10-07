كواليس جلسة الخطيب ورمضان مع لاعبي الأهلي

كشف الإعلامى خالد الغندور، تفاصيل جلسة عقد محمود الخطيب رئيس الأهلي ومحمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي جلسة مع اللاعبين قبل مران الأمس.

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وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"الخطيب لم يتحدث عن السوبر الافريقي أو أي شئ يخصه خلال الجلسة وطالب بغلق تلك الصفحة والتركيز فيما هو قادم".

وتالع:" أكد الخطيب ايضا أن هناك لائحة جديدة سيتم عرضها على اللاعبين من خلال محمد رمضان وهو المسؤول عن كافة التفاصيل الإدارية الخاصة بالفريق".

وأضاف:" الخطيب طالب اللاعبين بامتصاص غضب الجماهير بالاداء والنتائج وأن كل ما يحدث طبيعي بسبب خسارة السوبر الافريقي".

وأختتم الغندور:" الخطيب طالب كبار الفريق باحتواء اللاعبين والتركيز في مباريات السوبر المحلي".