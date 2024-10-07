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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

كواليس جلسة الخطيب ورمضان مع لاعبي الأهلي

الخطيب ولاعبي الأهلي
الخطيب ولاعبي الأهلي

كشف الإعلامى خالد الغندور، تفاصيل جلسة عقد محمود الخطيب رئيس الأهلي ومحمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي جلسة مع اللاعبين قبل مران الأمس.

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وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"الخطيب لم يتحدث عن السوبر الافريقي أو أي شئ يخصه خلال الجلسة وطالب بغلق تلك الصفحة والتركيز فيما هو قادم".

وتالع:" أكد الخطيب ايضا أن هناك لائحة جديدة سيتم عرضها على اللاعبين من خلال محمد رمضان وهو المسؤول عن كافة التفاصيل الإدارية الخاصة بالفريق".

وأضاف:" الخطيب طالب اللاعبين بامتصاص غضب الجماهير بالاداء والنتائج وأن كل ما يحدث طبيعي بسبب خسارة السوبر الافريقي".

وأختتم الغندور:" الخطيب طالب كبار الفريق باحتواء اللاعبين والتركيز في مباريات السوبر المحلي".

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