شركات المحمول تحصل على تراخيص الجيل الخامس 5G

توقع شركات المحمول الثلاث فودافون وإي آند مصر اورنج، عقود تراخيص تشغيل خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G، في مقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية.

من المقرر أن يكشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تفاصيل توقيع العقود مع شركات المحمول الثلاث، خلال مؤتمرا صحفيا، الإثنين، بحضور المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.



كانت الشركة المصرية للاتصالات قد حصلت على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس للاتصالات بقيمة بلغت 150 مليون دولار.