الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تكنولوجيا

شركات المحمول تحصل على تراخيص الجيل الخامس 5G

بوابة الوفد الإلكترونية

توقع شركات المحمول الثلاث فودافون وإي آند مصر اورنج، عقود تراخيص تشغيل خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G، في مقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية.

من المقرر أن يكشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تفاصيل توقيع العقود مع شركات المحمول الثلاث، خلال مؤتمرا صحفيا، الإثنين، بحضور المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.


كانت الشركة المصرية للاتصالات قد حصلت على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس للاتصالات بقيمة بلغت 150 مليون دولار.

الجريدة الورقية